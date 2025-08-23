EPFO: ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ దారులకు బిగ్ అప్డేట్..త్వరలోనే మినిమం పెన్షన్ విషయంలో మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకునే ఛాన్స్..!!

EPS 95: ఎంతోకాలంగా ఈపీఎస్ 95 పెన్షననర్లు తమ మినిమం పెన్షన్ 1000 రూపాయల నుంచి 7,500లకు పెంచాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై ఇప్పటి వరకు కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి పార్లమెంటరీ కమిటీ కూడా పెన్షర్ల డిమాండ్లను సరైనవే అని తెలిపింది. అయినా కూడా కేంద్రం ఇప్పటికీ మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోలేదు.
గతంలో మినిమం పెన్షన్ 3వేల రూపాయలకు పెంచుతామని ప్రతిపాదనలు వచ్చినప్పటికీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 7500 పెన్షన్ ను మరింత పెంచాలని ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు పెద్దెత్తున డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
దీనికి తోడుగా 95కు సంబంధించి ఇంతవరకు అటు హయ్యర్ పెన్షన్ విషయంలో కూడా పెన్షనర్లు అసహనంతోనే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పెన్షన్ దారులు హయ్యర్ పెన్షన్ కు సంబంధించిన విషయంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ అర్హులైన పెన్షనర్లకు పే ఆర్డర్లను అందించేందుకు ఇంకా కసరత్తు పూర్తిస్థాయిలో ఊపు అందుకోలేదనే చెప్పాలి.
ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ కు సంబంధించి కీలకమైన విషయాలు కేంద్రం ప్రభుత్వం ఈమధ్యే వెల్లడించింది. అందులో ఈస్కీమ్ కింద దాదాపు 81లక్షల మందికి పెన్షన్ లభిస్తుందని పేర్కొంది. అయితే ఈ మొత్తంలో కేవలం 53,541 మందికి మాత్రమే 6వేల రూపాయల కన్నా ఎక్కువ పెన్షన్ లభిస్తుందని కేంద్ర కార్మిక ఉపాధి శాఖ సహాయమంత్రి శోభ తెలిపారు.
నిజానికి ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్ కింద పెన్షన్ 7500 చేయాలని ట్రేడ్ యూనియన్లు ఎప్పటి నుంచో సుదీర్ఘకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఇదే గణాంకాల్లో ఈ ఏడాది మార్చి 31వ తేదీ నాటికి దాదాపు 49 లక్షల మందికి నెలకు రూ. 1500 కంటే తక్కువ పెన్షన్ లభిస్తుందని తెలిపారు.
ఈపీఎస్ 95మినిమం పెన్షన్ విషయంలో పెన్షనర్లు పెద్దెత్తున మినిమమ్ పెన్షన్ పెంచాల్సిందే అంటూ పట్టుబడుతున్నారు. దీనిపై కేంద్రం త్వరలోనే సానుకూలమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై కేంద్రం ఆలోచన చేస్తోందని అధికారిక వర్గాలు చెబుతున్నాయి.