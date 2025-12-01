EPS-95 Pension Hike 2025: దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఏడాది తీపికబురు చెప్పనుంది. రాబోయే 2026 నూతన సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని.. మోదీ సర్కారు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చింది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇవ్వనున్న పెన్షన్ను పెంచాలని మోదీ సర్కారు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది పెన్షనర్లకు ఉపశమనం కలిగించే పింఛను పథకం (EPS-95) కింద కనీస పెన్షన్ పెంపు కోసం ఉద్యోగ సంఘాలు చాలా కాలంగా పోరాడుతుండగా మోదీ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది.
EPS-95 అనేది ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టన ఓ సామాజిక భద్రతా పథకం. ఈ పథకం ద్వారా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ఉద్యోగులు, వితంతువులు వంటి వారికి నెలవారీ పెన్షన్గా హామీగా ఉంటుంది.
EPS-95 పథకం కింద ప్రస్తుతం అందించే కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.1,000 మాత్రమే ఇస్తున్నారు. అయితే పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం మధ్య పెన్షనర్లు కనీస అవసరాలకు కూడా ఈ పెన్షన్ సరిపోవడం లేదు. దీంతో ఈ పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని పెన్షనర్లు, ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణం పెంచడం దృష్ట్యా పెన్షనర్ల డిమాండ్ను పరిశీలించేందుకు ఎట్టకేలకు మోదీ ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. దీన్ని రూ.2,000 నుంచి రూ.7,500 వరకు పెంపుదల చేయాలని మోదీ సర్కార్ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే పెన్షనర్ల డిమాండ్ మేరకు కనీసం నెలవారీ పెన్షన్ రూ.7,500 పెంచితే..అరకొర పెన్షన్లతో బాధపడుతున్న సీనియర్ సిటిజన్లకు కొంచెం ఊరట కల్పించినట్లు అవుతుంది.
EPS-95 పెన్షన్ సవరణను ఇప్పుడు మోదీ సర్కారు ఓ ప్రధాన నిర్ణయంగా పరిగణించవచ్చు. నెలవారీ పెరుగుతున్న ఖర్చులు, ద్రవ్యోల్బణం దృష్ట్యా పెన్షన్ పెంపుదల దాదాపు ఆమోదం పొందినట్లు తెలుస్తోంది.