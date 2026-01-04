English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 పెన్షన్ పెంపు..మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 పెన్షన్ పెంపు..మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం!

EPS-95 Pension Hike Update: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులకు ఊరటనిచ్చే వార్త ఇది. ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగుల కనీస నెలవారీ పెన్షన్‌ను ప్రస్తుతమున్న రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 కు పెంచే దిశగా ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఆలోచిస్తోంది.
1 /6

ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న EPS-95 పథకం కింద రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు అందుతున్న కనీస పెన్షన్ (రూ. 1,000) పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసర ధరలకు ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని కార్మిక సంఘాలు, పెన్షనర్ల అసోసియేషన్లు సుదీర్ఘకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, పదవీ విరమణ చేసిన వారికి మెరుగైన సామాజిక భద్రత కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తోంది.

2 /6

ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS-95) పథకం కింద ప్రవేశపెడుతున్న ఈ పెన్షన్‌ కోసం ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కనీసం 10 ఏళ్ల పాటు నిరంతర సర్వీసు పూర్తి చేసి ఉండాల్సి ఉంది. అయితే సాదారణంగా 58 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత పెన్షన్ అందుకోవచ్చు.

3 /6

ఈ ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభిస్తే, కొందరు ఉద్యోగులకు నేరుగా ప్రయోజనం కలుగుతుంది. ప్రస్తుతం నెలకు రూ.1,000 లోపు పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి ఆదాయం ఐదు రెట్లు పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న కోట్లాది మంది ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ తర్వాత ఆర్థిక భరోసా లభిస్తుంది. ఇతర పెట్టుబడులు లేని కార్మికులకు ఇది కొండంత అండగా మారుతుంది.

4 /6

ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రతిపాదన చర్చల దశలో మాత్రమే ఉంది. రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ లేదా తదుపరి విధాన సమీక్షా సమావేశాల్లో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. పెన్షన్ పెంపుతో పాటు, EPFO వ్యవస్థలో మరికొన్ని మార్పులను కూడా ప్రభుత్వం కొన్ని సమాలోచనలు చేస్తోంది.

5 /6

దీంతో పాటు డిజిటల్ సేవల్లో భాగంగా పీఎఫ్ ఉపసంహరణ ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేయడం ప్రధానంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. పెన్షన్ మంజూరులో జాప్యం లేకుండా వేగవంతమైన విధానాలను తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలను రచిస్తున్నారు. వృద్ధులకు EPFO కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడం వంటి వాటిని పరిశీలిస్తున్నారు.

6 /6

ముఖ్య గమనిక: ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక నోటిఫికేషన్ వచ్చే వరకు పాత పెన్షన్ నిబంధనలే అమలులో ఉంటాయి. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనధికారిక వార్తలను నమ్మవద్దు.

EPS-95 Pension Hike EPS-95 Hike EPFO EPFO Pension Hike News EPS-95 Pension Scheme eps 95 pension hike latest update

Next Gallery

Venezuela Currency VS Indian Rupee: మీరు ఇండియా నుంచి 10,000 రూపాయలతో వెనిజులాకు వెళితే, అక్కడ మీకు ఎంత లభిస్తుంది? లాభమా? నష్టమా?