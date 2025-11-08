English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPS Pension: ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు తీపికబురు..7 రెట్లు పెరగనున్న నెలవారీ పెన్షన్!

EPS Pension 7500 Latest News: ఉద్యోగుల కనీస పెన్షన్‌ను పెంచడానికి EPFO ​​అన్ని సన్నాహాలు చేసింది. ఈ డిమాండ్‌కు త్వరలో ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.  
ఉద్యోగుల కనీస పెన్షన్‌ను పెంచడానికి EPFO ​​అన్ని సన్నాహాలు చేసింది. ఈ డిమాండ్‌కు త్వరలో ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.  

PF ఉద్యోగులు పొందే కనీస పెన్షన్ మొత్తంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. EPS కింద, ఉద్యోగులకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించే అవకాశం ఉంది. 

EPFO పదవీ విరమణ తర్వాత EPS కింద PF ఉద్యోగులకు పెన్షన్ అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం EPS కింద లభించే కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ. 1,000గా ఇస్తున్నారు.

కనీస పెన్షన్ పెంచడానికి EPFO ​​ఇప్పుడు పూర్తి సన్నాహాలు చేసింది. ఈ డిమాండ్‌ను ప్రభుత్వం త్వరలో ఆమోదించనుందని చెబుతున్నారు.  

ఈ పెన్షన్ మొత్తాన్ని ఏడు రెట్లు పెంచే అవకాశం ఉందట. దీని అర్థం ఉద్యోగులు పొందే కనీస పెన్షన్ రూ. 1,000 నుండి రూ. 7,000కు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

కనీసం 10 సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఉద్యోగులు మాత్రమే పెన్షన్‌కు అర్హులు. అంటే పీఎఫ్ కోసం డబ్బును పదేళ్ల పాటు తగ్గించుకోవాలి.   

ఈ మొత్తం పెన్షనర్లకు ద్రవ్యోల్బణం నుండి గణనీయమైన ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ప్రభుత్వ ప్రకటనపై ఉంది. ఉద్యోగి సంఘాలు చాలా కాలంగా ఈ డిమాండ్‌ను ముందుకు తెస్తున్నప్పటికీ, ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.    

