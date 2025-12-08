EPS Pension Hike: కొత్త సంవత్సరంలో ఉద్యోగులకు తీపికబురు..రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 పెంపు..క్లారిటీ వచ్చేది అప్పుడే!

EPS-95 Pension Hike Update: ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్.. PF ఖాతాదారులకు EPS కింద పెన్షన్లను అందజేస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఈపీఎస్ పెన్షన్ కింద నెలకు రూ.1,000 ఇవ్వనున్నారు.
ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్.. PF ఖాతాదారులకు EPS కింద పెన్షన్లను అందజేస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఈపీఎస్ పెన్షన్ కింద నెలకు రూ.1,000 ఇవ్వనున్నారు.
కానీ ఇప్పుడా పెన్షన్ కనీసం మొత్తం పెరుగుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈపీఎస్ పెన్షన్ కింద నెలవారీ మొత్తం పెంచాలని ఎన్నో ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
EPFO సంస్థ ఈ పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని సన్నాహాలు కూడా చేస్తోంది. ఈ డిమాండ్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని పెన్షన్ ను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఒకవేళ ఈ పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచితే దాదాపుగా రూ. 7,500 వరకు పెంచే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
అయితే ఈ ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ విడుదల చేసే ఈపీఎస్ పెన్షన్ కు అర్హత సాధించాలంటే కనీసం 10 ఏళ్ల పనిచేసి ఉండాలి. అంటే పీఎఫ్ కోసం పదేళ్ల పాటు చందాదారులుగా ఉండాలి.
ప్రస్తుతం కనీస పెన్షన్ మొత్తం నెలకు రూ. 1,000 నుంచి రూ.7,500 వరకు పెంచాలనే డిమాండ్ ఉంది. అయితే ఈ పెంపు గురించి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. 2026 జనవరిలో దీనిపై క్లారిటీ వస్తుందని ఉద్యోగులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.