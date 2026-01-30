EPS 95 Pension 7500 Update: ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోతున్న తరుణంలో, తమ కనీస పెన్షన్ను రూ.7,500 కి పెంచాలని లక్షలాది మంది EPS-95 పెన్షనర్లు ఎప్పటి నుంచో పోరాటం చేస్తున్నారు. తాజాగా పార్లమెంటులో ఈ అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక వివరణ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం నెలకు కేవలం రూ.1,000 పెన్షన్ పొందుతున్న సీనియర్ సిటిజన్ల ఆశలపై ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చింది.
రాజ్యసభలో ఎంపీ డాక్టర్ మేధా విష్ణు కులకర్ణి అడిగిన ప్రశ్నకు కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే సమాధానమిచ్చారు. కనీస పెన్షన్ను రూ.7,500కి పెంచే ఆలోచన ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వద్ద లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. పెన్షన్ పెంపునకు సంబంధించి ఎటువంటి గడువు లేదా కాలపరిమితిని నిర్ణయించలేదని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
పెన్షన్ పెంచకపోవడానికి ప్రభుత్వం ప్రధానంగా 'ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని' సాకుగా చూపుతోంది. పెన్షన్ నిధి (Pension Fund) దీర్ఘకాలిక మనుగడను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని, అనాలోచితంగా పెంచితే భవిష్యత్తులో ఫండ్పై భారం పడే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పెన్షన్ ఫండ్ నిధుల లభ్యత, భవిష్యత్ అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతి ఏటా ఆడిట్ ద్వారా సమీక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ పథకం కింద నిధులు ఎలా సమకూరుతాయో ప్రభుత్వం వివరించింది. యజమాని తన వాటా నుండి 8.33% నిధికి జమ చేస్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.15,000 వరకు ఉన్న వేతనాలపై 1.16% వాటాను భరిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.1,000 కనీస పెన్షన్ను కేంద్రమే బడ్జెట్ ద్వారా భర్తీ చేస్తోంది.
పెన్షన్ పెంపుపై నిరాశ ఎదురైనప్పటికీ, మరోవైపు ఒక సానుకూల వార్త వినిపిస్తోంది. EPF, EPS జీతం పరిమితిని రూ.15,000 నుండి రూ.25,000కి పెంచే ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఇది అమలైతే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత మరింత పెరుగుతుంది.
రాష్ట్రాల వారీగా కాకుండా జాతీయ స్థాయిలోనే పెన్షన్ నిర్ణయాలు జరుగుతాయని ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. ప్రస్తుతానికి రూ.1,000 తోనే సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి పెన్షనర్లకు నెలకొంది.