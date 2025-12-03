English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPS 95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్‌ రూ.1000 నుంచి రూ.7500 కు పెంపు.. క్లారిటీ ఇచ్చేసిన కేంద్రం

EPS 95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్‌ రూ.1000 నుంచి రూ.7500 కు పెంపు.. క్లారిటీ ఇచ్చేసిన కేంద్రం

EPS 95 Pension Hike News: ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS)-1995 కింద కనీస పెన్షన్‌ పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం క్లారిటీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస పెన్షన్‌ రూ.1000 నుంచి రూ.7,500 పెంచాలని ఉద్యోగులు, కార్మిక సంఘాలు చాలా రోజులుగా డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో షాకింగ్ ప్రకటన చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
1 /6

కనీస పెన్షన్ పెంచాలని ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి పీఎఫ్‌ లబ్ధిదారులు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం కనీస పింఛన్ రూ.1000 ఉండగా.. గరిష్ట పెన్షన్ రూ.7500 ఉంది.   

2 /6

కనీస పెన్షన్‌ను రూ.7500 చేయాలని ఈపీఎస్‌-95 పింఛన్‌దారులు, కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పార్లమెంట్‌లో ఎంపీ ఎంపీ బాల్య మామ సురేష్ గోపీనాథ్ మాత్రే అడిగిన ప్రశ్నకు కార్మికశాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే లిఖిత పూర్వకంగా సమాధానం ఇచ్చారు.  

3 /6

పెన్షన్‌ను రూ.7,500కి పెంచే అంశంపై నేరుగా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్‌కు యజమాని వాటా నుంచి  8.33 శాతం వాటా, కేంద్ర సహకారం నుంచి మూలధనం సమకురుతోందని.. ఈ లెక్కల నుంచి వచ్చిన ఆదాయంతోనే అన్ని ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నామని మంత్రి శోభా కరంద్లాజే తెలిపారు.   

4 /6

ప్రస్తుతం పెన్షన్ ఫండ్‌ లోటులో ఉందని.. సరైన రిటర్నులు రావడం లేదన్నారు. ప్రస్తుతం అందస్తున్న కనీస పెన్షన్ చెల్లించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనపు నిధులు కేటాయిస్తోందని తెలిపారు.   

5 /6

కేంద్ర మంత్రి ప్రకటనతో ఇప్పట్లో కనీస పెన్షన్ పెంపు లేనట్లేనని తేలిపోయింది. దీంతో పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులు, ఈపీఎస్‌-95 పింఛన్‌దారులు తీవ్ర నిరాశకు గురవుతున్నారు.   

6 /6

EPFO సభ్యులు పదవీ విరమణ తర్వాత ఈపీఎస్ కింద పెన్షన్ పొందేందుకు అర్హులు. సభ్యులు 50 సంవత్సరాల వయస్సు నుంచి అడ్వాన్స్ పెన్షన్ అందుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది.  

eps 95 pension hike PF Pension EPF 95 Pension News Minimum Pension Hike

Next Gallery

Samantha Gym Body: రెండో పెళ్లికి ముందు వస్తాదులా బాడీ పెంచిన సమంత! మళ్లీ అందుకోసమే బరిలో దిగానంటూ పోస్ట్!