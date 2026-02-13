English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPS-95 Pension Update: ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన అప్‌డేట్..47 లక్షల మందికి రూ.9,000 పెన్షన్..ప్రభుత్వం ఏం చెబుతోంది?

EPS-95 Pension Update 2026: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) పరిధిలోని EPS-95 పెన్షన్ పథకంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంటులో కీలక గణాంకాలను వెల్లడించింది. కనీస పెన్షన్ పెంపు కోసం పెన్షనర్లు సుదీర్ఘకాలంగా పోరాడుతున్న తరుణంలో, కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే లోక్‌సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పెన్షనర్ల సంఖ్య, వారి పెన్షన్ పరిమితులపై ప్రభుత్వం స్పష్టతనిచ్చింది.
ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం EPS-95 కింద మొత్తం పెన్షనర్లు 82,11,182 మంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు. వీరిలో దాదాపు 47,04,270 మంది (అంటే సగానికి పైగా) నెలకు రూ.9,000 కంటే తక్కువ పెన్షన్ పొందుతున్నారు. కనీస పెన్షన్‌ను ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.1,000 నుండి రూ.7,500కి పెంచాలని కార్మిక సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.

EPS-95 పథకం 'నిర్వచించిన సహకారం-నిర్వచించిన ప్రయోజనం' ప్రాతిపదికన పనిచేస్తుంది. ఉద్యోగి జీతంలో 8.33% వాటా ఈ పెన్షన్ ఫండ్‌కు వెళ్తుంది. గరిష్టంగా రూ.15,000 జీతంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం 1.16% వాటాను అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం బడ్జెట్ మద్దతుతో ప్రతి పెన్షనర్‌కు కనీసం ₹1,000 అందేలా చూస్తోంది.

కనీస పెన్షన్‌ను సవరించాలనే విజ్ఞప్తులపై మంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. EPS చట్టంలోని పేరా 32 ప్రకారం, నిధికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అంచనా వేయాల్సి ఉంటుంది.

నిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం, చెల్లించాల్సిన బాధ్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, పెన్షన్ మొత్తాన్ని సవరించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు మంత్రి పార్లమెంటుకు తెలిపారు. సామాజిక భద్రత కల్పించడంలో భాగంగా నిధుల లభ్యతను బట్టి ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఈ గణాంకాలు పెన్షనర్ల ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. భారీ స్థాయిలో పెన్షన్ పెంచాలనే డిమాండ్‌పై ప్రభుత్వం ఇంకా తుది నిర్ణయం తీసుకోకపోయినా, నిధి స్థితిగతులపై విశ్లేషణ చేస్తున్నట్లు చెప్పడం సానుకూల పరిణామం.

