EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?

EPS Pension Big Update: EPF ఖాతాదారులకు గుడ్న్యూస్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలోని EPS పెన్షన్ పెంపు గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాచారం ఇచ్చింది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు కూడా త్వరలోనే శుభవార్త చెప్పే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాని గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.
ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగులు తమ నెలవారీ జీతంలో 12% EPF ఖాతాకు జమ చేస్తారు. కంపెనీ కూడా అంతే మొత్తాన్ని జమ చేస్తుంది. ఉద్యోగి మొత్తం సహకారం EPF ఖాతాకు వెళుతుంది. ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం 1995 ప్రకారం, కంపెనీ వాటాలో ఒక వాటా EPF ఖాతాకు, 8.33% EPS ఖాతాకు వెళుతుంది.
EPS అనేది ఉద్యోగి పెన్షన్ పథకం, ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత EPF సభ్యులకు పెన్షన్ అందిస్తుంది. EPS ద్వారా అందించే కనీస నెలవారీ పెన్షన్ చాలా కాలంగా రూ. 1,000 వద్ద మారలేదు. దీనిని మార్చాలని నిరంతరం డిమాండ్లు ఉన్నాయి. అదనంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం జీతంలో 1.16% (నెలకు ₹ 15,000 వరకు) అందిస్తుంది.
దీనిపై పార్లమెంటులో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాధానం ఇచ్చింది. 'బడ్జెటరీ మద్దతు ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే 1.16% సహకారంతో పాటు, ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (EPF) కింద పెన్షనర్లకు ప్రభుత్వం కనీస పెన్షన్ ₹1,000 అందిస్తోంది' అని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం, ఆగస్టు 11న పార్లమెంటుకు తెలిపింది. EPS, 1995 నిధిలో యాక్చురియల్ లోటు కారణంగా కనీస నెలవారీ పెన్షన్ను ₹1,000 నుండి ₹7,500కి పెంచాలని ప్రభుత్వం యోచించడం లేదని చెప్పబడింది.
లోక్సభలో లిఖితపూర్వక సమాధానంలో కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ సహాయ మంత్రి శోభా కరంద్లాజే మాట్లాడుతూ.. “EPS అనేది సామాజిక భద్రతా పథకం. ఉద్యోగుల పెన్షన్ నిధి మూలధనం (i) జీతంలో 8.33 శాతం కంపెనీ వాటాగా; (ii) జీతంలో 1.16 శాతం (నెలకు ₹15,000/- వరకు) కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి బడ్జెట్ మద్దతు ద్వారా ఉంటుంది.
"ఈ పథకం కింద అన్ని ప్రయోజనాలను ఈ విధంగా సేకరించిన నిధి నుండి చెల్లిస్తారు. ఈ నిధిని EPS చట్టం, 1995 లోని సెక్షన్ 32 ప్రకారం ఏటా అంచనా వేస్తారు. 31.03.2019 నాటికి నిధి విలువ ప్రకారం.. యాక్చురియల్ లోటు ఉంది" అని శోభా కరంద్లాజే అన్నారు.
"అయితే, ప్రభుత్వం 1995 EPS పథకం కింద పెన్షనర్లకు నెలకు ₹1000 కనీస పెన్షన్ను అందిస్తుంది. ఇది EPS కోసం ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)కి ఏటా చెల్లించే జీతంలో 1.16 శాతం బడ్జెట్ మద్దతుకు అదనంగా ఉంటుంది" అని మంత్రి అన్నారు. అందువల్ల సహకారాలలో పెరుగుదల లేదా బడ్జెట్ కేటాయింపులలో గణనీయమైన పెరుగుదల ఉంటే తప్ప ప్రభుత్వం కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచే అవకాశం లేదని స్పష్టమవుతోంది.
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి అనేది ఉద్యోగులకు పదవీ విరమణ పొదుపులను అందించడానికి రూపొందించబడిన పదవీ విరమణ పొదుపు పథకం. ఇది వడ్డీతో కలిపి ఏకమొత్తంగా ఇవ్వబడుతుంది. మరోవైపు EPS అనేది పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించే పెన్షన్ పథకం.