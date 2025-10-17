English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?

EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?

EPS Pension Hike 2025: పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని సవరించాలని పెన్షనర్లు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దీపావళి సందర్భంగా పెన్షన్‌ను మరో రూ.2,000 పెంచేందుకు కేంద్రం రంగం సిద్ధం చేసింది. 
ఉద్యోగుల పెన్షన్ పథకం (EPS) కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీస పెన్షన్‌ను మూడు రెట్లు పెంచే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. పెన్షనర్ల దీర్ఘకాల డిమాండ్‌ను నెరవేర్చడంపై ప్రభుత్వం ఇప్పుడు దృష్టి సారించింది. EPS పెన్షన్‌ను సవరించడం గురించి ప్రభుత్వం ఆలోచించింది.   

పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని సవరించాలని పెన్షనర్లు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

నివేదిక ప్రకారం, కనీస పెన్షన్‌లో ప్రతిపాదిత పెంపు రాబోయే నెలల్లో అమలు అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంతకుముందు 2020లో కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ బడ్జెట్ మద్దతుతో నెలకు రూ. 2,000 కు పెంచాలని ప్రతిపాదించింది. కానీ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ ప్రణాళికను ఆమోదించలేదు.

EPS పెన్షనర్ల ప్రతినిధి బృందం ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ను నెలకు రూ. 7,500 కు పెన్షన్ పెంచాలని కోరింది.

ద్రవ్యోల్బణం, పార్లమెంటరీ ఆందోళనలు, ఆర్థిక ప్రభావం కారణంగా కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ ప్రస్తుత పెన్షన్‌ను రూ.3,000కి పెంచడాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది.   

గతంలో రూ. 1,000 ఇస్తుండగా.. ప్రస్తుతం ఈ కనీస EPS పెన్షన్‌ను రూ. 3,000 కు సవరించాలనే ప్రతిపాదిత ప్రతిపాదన, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను, పెన్షనర్ల దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లను ప్రభుత్వం గుర్తించడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. బడ్జెట్ పరిమితులు, విధానపరమైన పరిగణనలు దాని అమలు సమయం, పరిధిని ప్రభావితం చేయవచ్చు.

