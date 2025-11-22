EPS Pension Hike: ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500..ఉద్యోగికి వైకల్యం వస్తే ఎంత పెన్షన్ ఇస్తారు? ఈ లెక్క చూడండి!

EPS-95 Pension Hike Update: ఉద్యోగుల్లో EPS-95 అంశం ఇటీవలే పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. EPS 1995 పథకం కింద ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులకు ఇచ్చే కనీస పింఛనును పెంచాలని ప్రభుత్వానికి అనేక విజ్ఞప్తులు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆల్ పెన్షనర్స్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ కూడా నిరసన తెలియజేసింది. దీంతో ప్రస్తుతం ఇస్తున్న కనీస పెన్షన్ రూ.1,000 నుంచి రూ. 7,500 వరకు పెంపుదల చేయాలంటూ సదరు అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేస్తోంది.
తాజాగా విడుదలైన నివేదికల ప్రకారం.. ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది. వాటిలో తప్పనిసరి ప్రావిడెంట్ ఫండ్తో పాటు పెన్షన్ విరాళాల కోసం వేతన పరిమితిని పెంచడం వంటి వాటి మార్పులను భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
చాలామందికి EPS-95 అంటే ఏంటి? రిటైర్మెంట్ తర్వాత వచ్చే ప్రయోజనాల గురించి అనే విషయాలు తెలియకపోవచ్చు. ఉద్యోగులు తమ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కోసం పెన్షన్కు కావాల్సిన కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలను క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.
ఈపీఎస్-95 పథకం అనేది ఉద్యోగుల సామాజిక భద్రత కోసం ఏర్పాటు చేసింది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. 58 ఏళ్లు నిండిన ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులు అందరూ ఈ పెన్షన్ పొందేలా చర్యలు తీసుకుంటారు.దీని ప్రయోజనాలు ఈపీఎఫ్ సభ్యులకు అందుబాటులోకి ఉన్నాయి.
ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యుడిగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ 10 ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత వారు పెన్షన్కు అర్హత సాధిస్తారు. అయితే రెగ్యులర్ పెన్షన్ అందుకోవాలంటే ఈపీఎఫ్ సభ్యులు 58 ఏళ్లకు చేరుకోవాలి. కానీ, మీరు 60 ఏళ్ల తర్వాత రిటైర్మెంట్ అయితే మీరు అదనంగా 4 శాతం పెన్షన్ పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీరు 6 నెలల కంటే ఎక్కువగా.. 10 ఏళ్ల కంటే తక్కువగా సర్వీస్ చేసిన క్రమంలో.. మీరు ఉద్యోగాన్ని వదిలేసిన రెండు నెలల తర్వాత మీ పీఎఫ్ ఖాతాలోని మొత్తం డబ్బును విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
సెప్టెంబర్ 2014 నుంచి ఈపీఎఫ్ ఖాతాదారులు ఎవరైనా ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్లో భాగం కావొచ్చు. కానీ, వారి జీతం నెలకు రూ.15,000 ఎక్కువగా ఉండకపోతే దీనికి అర్హత సాధిస్తారు.
ఈపీఎస్-95 పథకం ఉద్యోగులు తమ 58 ఏళ్ల వయసు నుంచి పెన్షన్ను అందజేస్తుంది. ఒకవేళ సదరు ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత వారికి వైకల్యం లేదా మరణిస్తే ఆ మొత్తం తమ కుటుంబానికి భద్రతగా నిలుస్తుంది. ఈపీఎస్ పథకం కింద కనీసం పెన్షన్ ను నెలకు రూ.1,000 నుంచి రూ.7,500 వరకు పొందవచ్చు.
ఒక ఉద్యోగి తమ నెలవారీ పెన్షన్ పొందాలంటే వారి జీతం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. దీంతో పాటు వారు చేసి సర్వీస్ కాలంతో ముడిపడి ఉంటుంది. నెలవారీ పెన్షన్ = (సగటు జీతం X పెన్షనబుల్ సర్వీస్) ÷ 70.. సూత్రం ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. సగటు జీతం గత 60 నెలల నుండి ప్రాథమిక వేతనం, DA ఉపయోగించి లెక్కిస్తారు. గరిష్టంగా రూ.15,000కి పరిమితం చేస్తారు.