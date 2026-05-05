EPS Pension Hike: EPS పెన్షన్ భారీ పెంపు.. ₹1000 నుంచి ₹3000కు… ఎవరికి ఎంత లాభం..పూర్తి వివరాలు!

EPS Pension Hike Update:EPS  కింద పెన్షన్ పొందుతున్న లక్షలాది ఉద్యోగులకు పెద్ద ఊరట కలిగించే వార్త వెలువడుతోంది. ప్రస్తుతం కనీస పెన్షన్ రూ.1000గా ఉండగా, దాన్ని రూ.3000కు పెంచే ఆలోచన ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, వైద్య ఖర్చులు, రోజువారీ అవసరాల వ్యయం దృష్ట్యా ఈ పెంపు అవసరం అని చాలా కాలంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
EPS పథకం 1995లో ప్రారంభమైంది. ఈ పథకం ద్వారా పెన్షన్ పొందాలంటే కనీసం 10 సంవత్సరాలు EPFOలో సభ్యత్వం ఉండాలి. సాధారణంగా 58 లేదా 59 ఏళ్ల వయస్సు తర్వాత పూర్తి పెన్షన్ అందుతుంది. అయితే 50 ఏళ్ల తర్వాత ముందుగానే పెన్షన్ తీసుకునే అవకాశం ఉన్నా, అందులో కొంత తగ్గింపు ఉంటుంది.

పెన్షన్ లెక్కించే విధానం కూడా ఒక సూత్రం ఆధారంగా ఉంటుంది. చివరి 60 నెలల సగటు జీతం మరియు మొత్తం పనిచేసిన సంవత్సరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని పెన్షన్ నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా ఫార్ములా ఇలా ఉంటుంది: (సగటు జీతం × సర్వీస్ సంవత్సరాలు) / 70. 20 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సేవ చేసిన వారికి అదనంగా 2 సంవత్సరాల బోనస్ కూడా జోడిస్తారు.  

ఇప్పుడు కనీస పెన్షన్‌ను రూ.3000కు పెంచితే ఎక్కువ ప్రయోజనం తక్కువ జీతం పొందిన వారికి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, ప్రస్తుతం రూ.1000 పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి నేరుగా రూ.2000 అదనంగా లభిస్తుంది. అలాగే రూ.2000 చుట్టూ పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి సుమారు రూ.1000 వరకు పెరుగుదల ఉంటుంది. కానీ ఇప్పటికే రూ.3000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి ఈ మార్పు ప్రభావం ఉండదు.  

దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 80 లక్షలకు పైగా EPS పెన్షనర్లు ఉన్నారు. అందులో పెద్ద సంఖ్యలో వారు తక్కువ మొత్తంలోనే పెన్షన్ పొందుతున్నారు. కాబట్టి ఈ పెంపు ప్రధానంగా ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలకు మేలు చేస్తుంది.  

అయితే కార్మిక సంఘాలు మాత్రం కనీస పెన్షన్‌ను రూ.7500కు పెంచాలని, దానికి డీఏ (Dearness Allowance) కూడా జోడించాలని కోరుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందో చూడాలి. మొత్తానికి, ఈ పెన్షన్ పెంపు అమలు అయితే, లక్షలాది మంది వృద్ధులకు ఆర్థిక భద్రత కొంతవరకు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.

