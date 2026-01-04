EPS Employees Pension Scheme 2026: ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ బిగ్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ లో ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీము పై కీలక సమాచారం వెల్లడించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఈపీఎస్ పరిధిని విస్తరించేందుకు మోదీ సర్కార్ ఆలోచిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ మార్పు కనుక అమలు అయినట్లయితే ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 15వేల వరకు జీతం పొందుతున్న వారికే పరిమితమైన ఈపీఎస్ ప్రయోజనాలు.. ఇక నుంచి రూ.25వేల వరకు సంపాదించే ఉద్యోగులకు కూడా వర్తిస్తాయి.
అయితే ప్రస్తుతం EPS నిబంధనల ప్రకారం, ఉద్యోగి ప్రాథమిక జీతంలో యజమాని చెల్లించే 8.33శాతం మాత్రమే పెన్షన్ ఫండ్లోకి వెళుతుంది. అయితే ఈ లెక్కింపు గరిష్టంగా రూ.15,000 జీతానికి మాత్రమే పరిమితమైంది. అందువల్ల నెలకు గరిష్టంగా రూ. 1,250 మాత్రమే EPS ఖాతాలో జమ అవుతోంది. జీతం ఎంత ఎక్కువైనా, పెన్షన్ వాటా మాత్రం ఇదే స్థాయిలోనే ఉండిపోతోంది.
ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ పరిమితిని రూ. 25,000కు పెంచితే, EPSలో యజమాని చెల్లించే మొత్తం నెలకు సుమారు రూ. 2,083కు చేరుతుంది. అంటే ఇప్పుడున్న దానితో పోలిస్తే దాదాపు 66 శాతం ఎక్కువగా పెన్షన్ నిధి జమ అవుతుంది. దీని వల్ల పదవీ విరమణ తర్వాత వచ్చే పెన్షన్ మొత్తంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించనుంది.
ఈ మార్పు అమలైతే 6.5 కోట్లకు పైగా EPFO చందాదారులకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అంతేకాదు, ప్రభుత్వం కనీస పెన్షన్ను ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 1,000 నుంచి పెంచే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది తక్కువ ఆదాయం గల రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు మరింత భద్రత కల్పించే చర్యగా భావించవచ్చు.
EPS కేవలం రిటైర్మెంట్ పెన్షన్కే పరిమితం కాదు. వైకల్యం, వితంతు/వితంతువు పెన్షన్, పిల్లల పెన్షన్, అనాథ పెన్షన్ వంటి అనేక సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు ఇందులో ఉన్నాయి. అలాగే 58 ఏళ్ల వయస్సులో పూర్తి పెన్షన్ పొందే అవకాశం ఉండగా, 50 ఏళ్ల తర్వాత ముందస్తు పెన్షన్ తీసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది.
ఈపీఎస్ పరిమితి పెంపు నిర్ణయం అమలైతే ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ జీవితం మరింత సురక్షితంగా మారే అవకాశం ఉంది. రాబోయే బడ్జెట్పై ఉద్యోగులందరి దృష్టి ఇప్పుడు ఈ అంశంపైనే నిలిచింది.