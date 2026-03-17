EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!

EPS-95 Pension Scheme: ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ భద్రతకు కీలకమైన పథకాలలో ఒకటైన ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీమ్ 1995 (EPS-95) కింద కనీస పెన్షన్ పెంపుపై చాలా కాలంగా చర్చ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం నెలకు రూ.1,000గా ఉన్న కనీస పెన్షన్‌ను రూ.7,500కు పెంచాలని ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుత పెన్షన్ సరిపోవడం లేదని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
 
ఈ నేపథ్యంలో లోక్‌సభలో ఈ అంశం మరోసారి ప్రస్తావనకు వచ్చింది. సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర కార్మిక మరియు ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం అర్హులైన పెన్షనర్లకు కనీసంగా రూ.1,000 పెన్షన్‌ను ప్రభుత్వం అందిస్తున్నదని ఆయన తెలిపారు. అయితే, పెన్షన్ మొత్తంలో మార్పులు చేయాలంటే ముందుగా పథకం నిధుల స్థిరత్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ఆయన వివరించారు.

ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి బడ్జెట్ మద్దతు అందిస్తూ కనీస పెన్షన్ కొనసాగింపును నిర్ధారిస్తోంది. అదనంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది 1.16 శాతం వేతనంపై తన వంతు కాంట్రిబ్యూషన్‌ను కూడా EPS ఫండ్‌కు అందిస్తోంది. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి కనీస పెన్షన్‌ను పెంచే ఎలాంటి ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం వద్ద లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.

ఈ అంశంపై లోక్‌సభ సభ్యుడు ఎన్‌కే ప్రేమచంద్రన్ ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ముఖ్యంగా కనీస పెన్షన్ పెంపుతో పాటు, అధిక వేతనాల ఆధారంగా ఎక్కువ పెన్షన్ పొందే అవకాశాలపై కూడా ఆయన వివరాలు కోరారు. దీనికి సమాధానంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ,ఈపీఎఫ్ఓ(EPFO) సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేక ఆన్‌లైన్ వ్యవస్థను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు.

ఈ వ్యవస్థ ద్వారా అర్హులైన సభ్యులు జాయింట్ ఆప్షన్ దరఖాస్తులను సమర్పించి, అధిక వేతనాలపై పెన్షన్ పొందే అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే ఈ అంశంపై తీర్పు ఇచ్చి, అర్హులైన ఉద్యోగులకు ఈ అవకాశం కల్పించాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో అనేక మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు అధిక కాంట్రిబ్యూషన్ చెల్లించి ఎక్కువ పెన్షన్ పొందేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

EPS-95 పథకం నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తే, నెలకు రూ.15,000 వరకు బేసిక్ వేతనం ఉన్న ఉద్యోగులు ఈ పథకం పరిధిలోకి వస్తారు. ఉద్యోగి తన జీతంలో 12 శాతం ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కు చెల్లిస్తాడు. అదే మొత్తాన్ని యజమాని కూడా జమ చేస్తాడు. యజమాని చెల్లించే వాటాలో 8.33 శాతం భాగం EPS పెన్షన్ ఫండ్‌కు మళ్లించబడుతుంది. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆధారంగానే ఉద్యోగికి భవిష్యత్తులో పెన్షన్ లభిస్తుంది.

ఇదే సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రతి సంవత్సరం 1.16 శాతం చొప్పున EPS ఫండ్‌కు తన వంతు నిధులను అందిస్తోంది. ఈ నిధి ఉద్యోగి మరియు యజమాని కాంట్రిబ్యూషన్‌కు అదనంగా ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం.  EPS-95 కింద కనీస పెన్షన్ పెంపు అంశం ఇంకా పరిష్కారం కాని సమస్యగానే ఉంది. ఉద్యోగులు పెంపు కోసం ఒత్తిడి కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం మాత్రం పథకం ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ప్రధానంగా పరిగణలోకి తీసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. రాబోయే కాలంలో ఈ అంశంపై మరిన్ని చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

