Esther Anil: "మొదటిసారి ఆ పాడుపని చేశా..లేచి నడవలేకపోయా"..సిగ్గులేకుండా చెప్తున్న స్టార్ నటి!

Esther Anil Drinking Experience: సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన కొందరు నటులు, నటీమణులు తమ వ్యక్తిగత విషయాల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవల ఒక నటి చెప్పిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదేమి దిక్కుమాలిన పని అంటూ నెటిజన్లు ట్రోల్ చేస్తున్నారు.
నటి ఎస్తేర్ అనిల్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాను మొదటిసారి మద్యం సేవించిన విషయం గురించి మాట్లాడింది. ఆమె ఇలా చెప్పింది, "నేను ఒకసారి తాగడానికి ప్రయత్నించాను కానీ అది నేను చేయలేని పని అని నాకు అనిపించింది. కాబట్టి నేను దానిని అక్కడే వదిలేశాను." తన తండ్రి, తల్లి తన తోబుట్టువులను సమానంగా పెంచారని.. ఇంట్లో ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవని కూడా ఆమె చెప్పింది.
పింక్ పాడ్కాస్ట్ మలయాళంతో మాట్లాడుతూ.. యువ నటి కొన్ని వ్యక్తిగత ఆలోచనలను పంచుకుంది. "నేను మొదటిసారి తాగడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, నన్ను నేను నియంత్రించుకోలేకపోయాను. మొదటి రోజు తాగిన తర్వాత నేను లేవలేకపోయాను, కాబట్టి నేను నా తల్లికి ఫోన్ చేసాను" అని ఎస్తేర్ చెప్పింది.
"ఆ సంఘటన నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, నేను రోజంతా నిద్రపోయాను. నేను తాగి ఉన్నానని నాన్న, అమ్మ అంటున్నారు. కొంచెం తాగినా.. నేను నిటారుగా నిలబడలేకపోయాను. నేను వాళ్ళని ఎంత ఆటపట్టించానో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది" అని ఎస్తేర్ అనిల్ అన్నారు.
"నేను ఆడపిల్లని కాబట్టి ఇంట్లో ఎప్పుడూ వివక్ష చూపలేదు. అందరూ సమానంగా పెరిగారు. నా సోదరుల కంటే నాకు ప్రత్యేక హక్కులు ఉన్నాయి. బహుశా నేను త్వరగా డబ్బు సంపాదించడం ప్రారంభించినందున నాకు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి ఉండవచ్చు."
"మన నిర్ణయాలు మనమే తీసుకోవచ్చు. అన్నయ్య తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు వస్తే, నేను 4 గంటలకు వస్తాను. ఎటువంటి ఆంక్షలు లేవు. నేను ఆడపిల్లని కాబట్టి నాన్న కొంచెం భయపడ్డాడు. కానీ అమ్మ అలా కాదు" అంటూ ఆమె తల్లిదండ్రుల ప్రేమను ప్రశంసించింది.