Esther Anil: వెంకటేష్ రీల్ కూతురు షాకింగ్ కామెంట్స్.."ఆ ఊర్లో అందరూ ఛాతి చూసి మాట్లాడేవాళ్లు..!"

Esther Anil On Delhi: బాలనటిగా చిత్ర పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించి తన నటనతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ బ్యూటీ ఇటీవల చేసిన ఒక ప్రకటన సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఇది ఇంటర్నెట్లో కూడా చర్చకు దారితీసింది. ఢిల్లీలో తనపై అభ్యంతరకమైన రీతిలో పరిస్థితి నెలకొందని ఆమె అన్నారు. నిజంగా ఏం జరిగిందో చూద్దాం..
ఎస్తేర్ అనిల్ బాలనటిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. చదువుతో పాటు సినిమాల్లో కూడా రాణించిన ఎస్తేర్ ప్రస్తుతం లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదువుతోంది. తరచూ టూర్లతో విస్తృతంగా ప్రయాణించిన ఎస్తేర్ ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుండి తన అనుభవాన్ని పంచుకుంది.
"నేను భారతదేశం అంతా తిరిగాను. కానీ, ఢిల్లీకి వెళ్లాలంటే భయంగా ఉంది. నేను కూడా అక్కడ ఒక నెల గడిపాను. నా కుటుంబం కూడా నన్ను ఒంటరిగా ఢిల్లీకి వెళ్తున్నావా అని అడిగారు. అయితే, నేను అక్కడికి వెళ్లి బస చేశాను."
"ఢిల్లీ నాకు ఇష్టమైన ప్రదేశాలలో ఒకటి. కొన్నిసార్లు నేను ఒక చిన్న పట్టణంలో సురక్షితంగా లేనట్లు భావించాను. నేను ఓఖ్లా అనే ప్రదేశంలో నివసించాను. కొంతమంది నా కళ్ళను కాదు, నా ఛాతీని చూసి నాతో మాట్లాడేవారు. కొంతకాలం తర్వాత, నేను దానికి అలవాటు పడ్డాను" అని ఎస్తేర్ పింక్ పాడ్కాస్ట్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
జీతు జోసెఫ్ దర్శకత్వం వహించిన మోహన్ లాల్ చిత్రం 'దృశ్యం' మలయాళంలో ఆల్ టైమ్ హిట్ చిత్రాలలో ఒకటి. మలయాళంలో తొలి 50 కోట్ల చిత్రం కూడా దృశ్యం. కోవిడ్ టైమ్లో 'దృశ్యం 2' OTT ద్వారా విడుదలైంది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులోనూ విక్టరీ వెంకటేష్ రీమేక్ చేశారు. అందులోనూ ఈమె కూతురి పాత్ర పోషించింది.
దృశ్యం మొదటి రెండు భాగాలు వాణిజ్యపరంగా భారీ విజయాలు సాధించాయి. కాబట్టి మూడవ భాగం ఎలా హిట్ అవుతుందో చూడటానికి ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అనేక రీమేక్లు ఇతర భాషలలో కూడా విడుదలయ్యాయి.
దృశ్యం హిందీ రీమేక్లో అజయ్ దేవ్గన్, శ్రియ శరణ్, టబు నటించగా, కన్నడ రీమేక్లో వి రవిచంద్రన్, నవ్య నాయర్ నటించారు. 'దృశ్యం 3' మలయాళంలో రూపొందుతున్నట్లు వచ్చిన వార్తల తర్వాత, 'దృశ్యం 3' హిందీ వెర్షన్ మొదట విడుదల అవుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి.