Drushyam Movie Venkatesh Daughter Esther: మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలిసి నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తున్న వేళ.. గతంలో వెంకీతో కలిసి నటించిన ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఒకప్పుడు తన అమాయకమైన చూపులతో, సహజ నటనతో అలరించిన ఆ చిన్నారి ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని, గ్లామరస్ లుక్స్తో టాలీవుడ్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
ఎవరీ ఎస్తేర్ అనిల్? మలయాళంలో వచ్చిన ఒరిజినల్ 'దృశ్యం' సినిమాతో చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్ ప్రారంభించింది. తెలుగులో వెంకటేష్, మీనా కాంబినేషన్లో వచ్చిన రెండు భాగాల్లోనూ తనే చిన్న కూతురిగా నటించి మెప్పించింది.
సినిమాలు చేస్తూనే చదువుకు సమాన ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. తాజాగా లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ (LSE)లో ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ విభాగంలో తన గ్రాడ్యుయేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది.
ఇటీవల తన గ్రాడ్యుయేషన్ ఫోటోలతో వార్తల్లో నిలిచిన ఎస్తేర్, తాజాగా ఒక బ్లాక్ డ్రెస్ ధరించి అదిరిపోయే ఫోటోషూట్ షేర్ చేసింది. చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా చూసిన నెటిజన్లు, ఇప్పుడు ఆమె హీరోయిన్ లా మారిపోవడం చూసి "ఏం మేకోవర్ భయ్యా.. గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయావు" అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
కేరళకు చెందిన ఈ బ్యూటీ సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటూ తన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ను షేర్ చేస్తోంది.
తెలుగులో 'జోహార్' వంటి విలక్షణమైన సినిమాలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించిన ఎస్తేర్, ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా సరైన అవకాశం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. తన చదువు పూర్తవ్వడంతో ఇకపై పూర్తిస్థాయిలో సినిమాలపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు సమాచారం.