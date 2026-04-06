  • EV Mechanic Course in India: ఈ కోర్స్‌ చేస్తే కోటీశ్వరులు అవుతామా? భలే లక్కీ ఛాన్స్ బ్రో..!

EV Mechanic Course in India: ఈ కోర్స్‌ చేస్తే కోటీశ్వరులు అవుతామా? భలే లక్కీ ఛాన్స్ బ్రో..!

EV Mechanic Course in India: భారత్‌లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈవీ మెకానిక్‌లకు డిమాండ్ భారీగా పెరిగింది. ఐటీఐ తర్వాత ప్రత్యేక ఈవీ కోర్సులు చేసి, నైపుణ్యం సంపాదిస్తే నెలకు రూ. 30 వేల నుండి లక్షల్లో ఆదాయం పొందవచ్చు. సొంతంగా సర్వీస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఈ రంగంలో యువత కోటీశ్వరులుగా మారే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 
భారతదేశ ఆటోమొబైల్ రంగం 2026 నాటికి $300 బిలియన్ల మార్కును చేరుకోబోతోంది. పెట్రోల్ ఇంజిన్ల స్థానంలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వస్తుండటంతో, టెక్నీషియన్ల అవసరం మునుపెన్నడూ లేనంతగా పెరిగింది. ఇది కేవలం మెకానిక్ పని మాత్రమే కాదు, డిజిటల్ టెక్నాలజీతో కూడిన సరికొత్త కెరీర్ గా మారింది.

ఈవీ టెక్నీషియన్ కావాలంటే ఏం చదవాలి? బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్: 10వ తరగతి లేదా ఇంటర్ పూర్తి చేసిన వారు ఎవరైనా ఈ రంగంలోకి రావచ్చు. కోర్సులు: ఐటీఐలో ఎలక్ట్రిషియన్ లేదా మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్ (MMV) కోర్సులు బేసిక్ పునాదిని ఇస్తాయి. స్పెషలైజేషన్: ASDC (Automotive Skills Development Council) అందించే 4 నుండి 6 నెలల ప్రత్యేక ఈవీ సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు పూర్తి చేస్తే ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

 మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన నైపుణ్యాలు:    ఈవీ మెకానిక్ అంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చడం కాదు. మీరు ఈ క్రింది అంశాల్లో నిపుణులు కావాలి: BMS (బ్యాటరీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్): బ్యాటరీ ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించడం. మోటార్ కంట్రోలర్స్: వెహికల్ స్పీడ్ మరియు పవర్ కంట్రోల్ చేసే సర్క్యూట్లు. ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ: ఏసీ (AC) మరియు డీసీ (DC) ఫాస్ట్ ఛార్జర్ల రిపేర్లు.

 ఎక్కడ శిక్షణ పొందాలి?   ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు ఈవీ కోర్సులను అందిస్తున్నాయి: ASDC & Skill India: దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సర్టిఫికేషన్లు. NIELIT: కేవలం ₹1,000 వంటి నామమాత్రపు ఫీజుతో ఆన్‌లైన్ ఈవీ కోర్సులు అందిస్తోంది. DIYguru & SkyySkill: ఇంటర్న్‌షిప్ , 100% ప్లేస్‌మెంట్ గ్యారెంటీ ఇచ్చే ప్రైవేట్ సంస్థలు.

 జీతాలు ,ఆదాయం నైపుణ్యం ఉంటే ఈ రంగంలో ఆదాయానికి కొదవ లేదు: ప్రారంభంలో: నెలకు ₹15,000 - ₹30,000 వరకు లభిస్తుంది. అనుభవజ్ఞులకు: రెండేళ్ల అనుభవం ఉంటే ఏడాదికి ₹6 లక్షల నుండి ₹15 లక్షల వరకు ప్యాకేజీలు లభించే అవకాశం ఉంది (పెద్ద కంపెనీలలో)

సొంతంగా బిజినెస్ చేయాలనుకుంటే..   మీరు ఒక సర్వీస్ సెంటర్ లేదా ఛార్జింగ్ ఫ్రాంచైజీని ప్రారంభించవచ్చు: పెట్టుబడి: చిన్న పట్టణాల్లో ₹5 లక్షల నుండి ప్రారంభించవచ్చు. ఫ్రాంచైజీలు: టాటా పవర్, ఓలా ఎలక్ట్రిక్, ఏథర్ వంటి సంస్థలు సర్వీస్ పార్ట్‌నర్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. సబ్సిడీ: ప్రభుత్వం ముద్రా లోన్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో స్టార్టప్‌లకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తోంది

 రేపటి ప్రపంచం మీదే: సాధారణ మెకానిక్ నుండి 'హై-టెక్ ఈవీ ఇంజనీర్'గా ఎదిగే అవకాశం మీ చేతుల్లో ఉంది. సరైన సమయంలో ఈవీ కోర్సును ఎంచుకుని, ప్రాక్టికల్ నైపుణ్యాన్ని సాధిస్తే, రాబోయే దశాబ్ద కాలం పాటు మీరు ఆర్థికంగా స్థిరపడవచ్చు.

