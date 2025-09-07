Coldplay Kiss Cam Drama: బోస్టన్లో జరిగిన కోల్డ్ప్లే కాన్సర్ట్లో తన సీఈవో ఆండీతో సరసాలాడుతూ కెమెరాకు అడ్డంగా చిక్కిన ఆస్ట్రోనమర్ మాజీ చీఫ్ హెచ్ఆర్ క్రిస్టీన్ కబోట్కు మరో బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆమె భర్త ఆండ్రూ కబోట్ డివోర్స్ కోసం పిటిషన్ వేశాడు. కోల్డ్ప్లేలో క్రిస్టిన్ తన సీఈవోతో దొరికిపోయిన కొద్ది రోజుల్లోనే.. డివోర్స్కి అప్లై చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనతో క్రిస్టీన్ వైవాహిక జీవితం కష్టాల్లో పడింది.
బోస్టన్లో జరిగిన కోల్డ్ప్లే కాన్సర్ట్లో ఆస్ట్రోనమర్ కంపెనీ మాజీ హెచ్ఆర్ చీఫ్ క్రిస్టిన్ కబోట్ తన సీఈఓ ఆండీ బైరాన్తో సన్నిహితంగా కనిపించి కెమెరాలో చిక్కింది. ఈ వీడియో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన తర్వాత క్రిస్టిన్ తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది. ఆమె భర్త ఆండ్రూ కబోట్ విడాకుల కోసం ఆగస్టు 13న న్యూ హాంప్షైర్లోని పోర్ట్స్మౌత్ కోర్టులో దరఖాస్తు చేశాడు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. క్రిస్టిన్ కూడా విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలిసింది.
కాన్సర్ట్లో క్రిస్టిన్ మరియు ఆండీ కౌగిలించుకుంటున్నప్పుడు కెమెరా వారిపై పడింది. వెంటనే వారు ముఖాలు దాచుకుని జనంలో కలిసిపోయారు. అయినప్పటికీ, వీడియో వైరల్ కావడంతో వారి వివాహేతర సంబంధం బయటపడింది. ఆస్ట్రోనమర్ కంపెనీ దర్యాప్తు చేపట్టడంతో ఆండీ తన సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేశాడు. కొద్ది రోజుల తర్వాత క్రిస్టిన్ కూడా తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేసింది.
ఆండీకి మేగన్ కెర్రిగాన్ అనే భార్య ఉండగా, క్రిస్టిన్ ప్రైవేటీర్ రమ్ కంపెనీ సీఈఓ ఆండ్రూ కబోట్ను వివాహం చేసుకుంది. ఆండ్రూ సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి మరియు అతనికి గతంలో ఇద్దరితో విడాకులు జరిగాయి. క్రిస్టిన్తో వివాహం సాఫీగా సాగుతున్న సమయంలో ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో అతను విడాకులకు సిద్ధమయ్యాడు.
2023 నుంచి క్రిస్టిన్ మరియు ఆండీ న్యూ హాంప్షైర్లో ఓ ఇంట్లో కలిసి ఉంటున్నారని, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో అట్లాంటిక్ తీరానికి సమీపంలో నాలుగు బెడ్రూమ్ల ఓ ఇంటిని కొనుగోలు చేసి.. అందులో కలిసి ఉన్నారని మీడియా సంస్థ ది పోస్ట్ నివేదించింది.
ఆండ్రూ మాజీ భార్య జూలియా ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ.. క్రిస్టిన్తో ఆండ్రూ సంబంధం ముగిసినట్లు చెప్పాడని, వారు విడిపోతున్నారని తెలిపాడని చెప్పింది. క్రిస్టిన్ భార్యగా సరిపోదని, ఆమె డబ్బు గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తుందని జూలియా విమర్శించింది. ఆండ్రూ కూడా మంచి భర్త కాదని, ఈ ఘటన కర్మ ఫలితమని, నీవు చేసినది నీకు తిరిగి వస్తుందని జూలియా అన్నారు.