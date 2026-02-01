KCR Birthday: తెలంగాణ ఉన్నన్నాళ్లు కేసీఆర్‌ పేరు ఉంటుంది.. కేసీఆర్‌ గురించి టాప్‌ 5 విషయాలు

KCR Birthday: KCR Legacy Will Not Fade Away As Long As Telangana State Exists: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా.. దేశ, విదేశాల్లో సంబరంగా నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ ఏర్పాట్లు చేయగా.. కేసీఆర్ అభిమానులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వేడుకలు జరపనున్నారు. తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ పేరు నేడు ప్రపంచానికి తెలుస్తుందంటే అది కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు వల్లనే. ఇది ఎవరూ ఔనన్నా.. కాదన్నా అక్షర సత్యం. కేసీఆర్ అనే మూడు అక్షరాలు లేకుంటే నేడు తెలంగాణ అనే రాష్ట్రం ఉండేది కాదు. తెలంగాణను అభివృద్ధి, సంక్షేమానికి చిరునామాగా కేసీఆర్ చేశారు.
మెదక్ జిల్లా చింతమడక గ్రామంలో 1954 ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన రాఘవరావు, వెంకటమ్మ దంపతులకు జన్మించిన కేసీఆర్.. సిద్ధిపేటలో బీఏ, ఓయూలో ఎంఏ (తెలుగు సాహిత్యం) చదివారు. 1969 ఏప్రిల్ 23వ తేదీన కేసీఆర్ శోభమ్మను వివాహం చేసుకున్నారు. వారికి కేటీఆర్, కుమార్తె కవిత ఉన్నారు. వారి వారసత్వంగా వీరిద్దరూ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్నారు. కానీ కుమార్తె మాత్రం ఇప్పుడు వేరే కుంపటి పెట్టుకున్నారు.
విద్యార్థి దశలోనే కేసీఆర్ రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉండేవారు. నాటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు అనంతుల మదన్ మోహన్ ప్రోత్సాహంతో కేసీఆర్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. యువజన కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా కేసీఆర్ పనిచేస్తుండగా.. ఆ సమయంలో నటుడు ఎన్టీఆర్ టీడీపీని స్థాపించడంతో కేసీఆర్ 1982లో ఆ పార్టీలో చేరారు.
తన రాజకీయ గురువు మదన్మోహన్పైనే 1983 ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి కేవలం 877 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు. అనంతరం 1985లో మళ్లీ పోటీ చేసిన కేసీఆర్ తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. అప్పటి నుంచి 1989, 1994, 1999, 2001 వరకు సిద్ధిపేట నుంచి ఓటమి లేకుండా గెలిచారు. 2004 ఎన్నికలలో కరీంనగర్ ఎంపీగా గెలిచి కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. 1987-88 కాలంలో తొలిసారిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రిగా కేసీఆర్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1997-98లో మరోసారి మంత్రిగా పనిచేయగా.. 1999-2001 కాలంలో ఉమ్మడి ఏపీ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్గా కేసీఆర్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
నాటి సీఎం చంద్రబాబు పాలనలో తెలంగాణకు తీవ్ర వివక్ష జరుగుతున్న కారణంగా 2001 ఏప్రిల్ 21వ తేదీన అన్నీ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది. తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర సాధన కోసం నాడు కేసీఆర్ నడుం బిగించి 2014 వరకు పోరాడారు. 2001 ఏప్రిల్ 27న ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం నినాదంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) పార్టీని ఏర్పాటు చేసి 14 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని విజయవంతంగా నడిపి సక్సెస్ పొందారు.
2009 నవంబర్ 29వ తేదీన కేసీఆర్ తెలంగాణ సాధన లక్ష్యంగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టి ప్రాణం పోయే స్థితికి వెళ్లారు. 2014 జూన్ 2వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసుకున్న కేసీఆర్ తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 2018లో రెండోసారి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు. అయితే తర్వాత 2023లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటమి చెందడంతో ఇప్పుడు బాధ్యతాయుత ప్రతిపక్ష హోదాలో కేసీఆర్ ఉన్నారు.