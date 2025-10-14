Ex CM KCR: మాగంటి సునీతకు కేసీఆర్‌ ఆశీర్వాదం.. రూ.40 లక్షలు అందజేత

Ex CM KCR Blessed To Maganti Sunitha And Gives Rs 40 Lakhs Cheque: దాదాపు విజయం ఖాయం చేసుకున్న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూకుడుగా వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలోనే పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతను తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆశీర్వదించారు. ఈ సందర్భంగా బీ ఫామ్, ఎన్నికల ఖర్చు ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణలో అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నా కూడా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో మాత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుపు అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రచారంలో గులాబీ దండు దూసుకెళ్తోంది. ఆరు గ్యారంటీలతో మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి.. పాలనలో ఫెయిలైన రేవంత్ రెడ్డికి జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారని చర్చ జరుగుతోంది.
ఉత్కంఠగా జరుగుతున్న జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్కు పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆశీర్వదించారు. మాగంటి గోపీనాథ్ మృతితో వచ్చిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో గెలిచి రావాలని కేసీఆర్ ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నికలో అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తుండడంతో మాగంటి సునీత గోపీనాథ్కు పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ బీ ఫామ్ అందజేశారు. ఎన్నికల ఖర్చు నిమిత్తం పార్టీ తరఫున రూ.40 లక్షల చెక్కును అందించారు.
ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బృందం కలిసింది. దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ కుమార్తెలు, కుమారుడు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, పద్మారావు గౌడ్, అంబర్పేట ఎమ్మెల్యే కాలేరు వెంకటేశ్, ముషీరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ముఠా గోపాల్, మాజీ ఎమ్మెల్యే నలమోతు భాస్కర్ రావు తదితర పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
బీ ఫామ్ అందుకున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకెళ్లనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రేపు జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. 19వ తేదీన భారీ ఎత్తున మరోసారి నామినేషన్ వేయనున్నారు.