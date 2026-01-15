English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • KCR Sankranti: సంక్రాంతి పండుగలో తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. సంబరాల ఫొటోలు వైరల్‌

KCR Sankranti: సంక్రాంతి పండుగలో తొలి సీఎం కేసీఆర్‌.. సంబరాల ఫొటోలు వైరల్‌

Ex CM KCR Celebrates Sankranti With KTR Family Pics Goes Viral: తెలుగు వారి అతి పెద్ద పండుగ సంక్రాంతిని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకున్నారు. తన కుటుంబంతో కలిసి చేసుకున్న పండుగ ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి. తన ఫామ్‌హౌస్‌లో కేసీఆర్‌ చేసుకున్న ఫొటోలు చూసి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /5

తెలంగాణలో మూడు రోజులు సంక్రాంతి పండుగ ఆనందోత్సాహాలతో జరుగుతోంది. భోగి తర్వాతి సంక్రాంతి పండుగను తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ చేసుకున్నారు. తన కుమారుడు కేటీఆర్‌ కుటుంబంతో కలిసి చేసుకున్న ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

2 /5

సిద్దిపేట జిల్లా ఎర్రవెల్లిలోని నివాసంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుటుంబసభ్యులతో సంక్రాంతి వేడుకలు నిర్వహించుకున్నారు. మాజీ మంత్రి, కుమారుడు కేటీఆర్ భార్యాపిల్లలతో ఈ సంబరాల్లో పాల్గొన్నారు. 

3 /5

ఫామ్‌హౌజ్‌లో రంగురంగుల ముగ్గులు వేసి.. గొబ్బెమ్మలు పెట్టారు. చెరుకు గడలు, భోగిపండ్లు వేశారు. వాటి ముందు కేసీఆర్‌తో కలిసి కేటీఆర్‌ తన కుటుంబంతో ఫొటోలు దిగారు. ఈ ఫొటోలను కేసీఆర్‌ తన సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబసభ్యుల తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేటీఆర్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

4 /5

పండుగ సందర్భంగా కేసీఆర్‌ సంప్రదాయ వస్త్రధారణ చేశారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. పాడిపంటలతో ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో సంక్రాంతి చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. 

5 /5

సిద్దిపేటలో కేసీఆర్‌ మేనల్లుడు, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంక్రాంతి పండుగ చేసుకున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా హరీశ్‌ రావు ఉత్సాహంగా గాలిపటాలు ఎగురవేశారు. అంతకుముందు కాలనీవాసులతో కలిసి పండుగ చేసుకున్నారు.

Sankranti KCR brs party KTR Harish Rao erravalli farmhouse Siddipet KCR Family Sankranti Celebrations Viral news KCR Sankranti Celebrations

Next Gallery

Data Hackathon: విద్యార్థులకు బంపర్ ‌న్యూస్.. ఈ ఛాన్స్ మళ్లీ రాదు.. ఇలా అప్లయ్ చేయండి రూ. 2 లక్షలు గెలవండి..!