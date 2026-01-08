KCR Medaram: బాగున్నారా అమ్మ! మంత్రులకు కేసీఆర్ ఆత్మీయ పలకరింపు

Ex CM KCR Heartfull Welcome To Ministers For Invitation Of Sammakka Sarakka Jathara 2026 Pics Goes Viral: మేడారం మహాజాతరకు ఆహ్వానం పలికేందుకు వచ్చిన మంత్రులకు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఆత్మీయ పలకరించారు. బాగున్నారా అమ్మ అని పలకరించి వారికి చీర సారె పెట్టి ఆత్మీయత పంచుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు వైరల్గా మారాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కేసీఆర్ సతీమణి శోభమ్మ మంత్రులకు బొట్టు పెట్టి.. పసుపు, కుంకుమ వస్త్రాలు, తాంబులాలతో సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సత్కరించారు. అనంతరం కేసీఆర్ దంపతులు అందించిన తేనీటి విందును మంత్రులు స్వీకరించారరు. పరస్పర యోగక్షేమాలు, ఇష్టాగోష్టి అనంతరం మంత్రులు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.
తన ఇంటికి వచ్చిన మహిళా మంత్రులకు కేసీఆర్ ఆత్మీయ ఆహ్వానం పలికారు. అతిథి మర్యాదలతో పసుపు కుంకుమలు చీర, తాంబూలాలతో ఆడబిడ్డలైన మంత్రులకు సంప్రదాయ సత్కారం చేశారు.
జాతర ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా జాతరకు రావాలని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున మంత్రులు ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా శాలువాకప్పి ఆహ్వాన పత్రికను గులాబీ బాస్ కేసీఆర్కు అందించారు. దీంతోపాటు మేడారం ప్రసాదం అందజేశారు.
మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు ఆహ్వానం పలికేందుకు కొండా సురేఖ, దనసరి సీతక్క ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ నివాసానికి వచ్చారు. వారికి ఆత్మీయ స్వాగతం పలికిన అనంతరం కేసీఆర్ సమావేశమయ్యారు. కొద్దిసేపు యోగక్షేమాలు ఆరా తీసిన అనంతరం జాతర విశేషాలు పంచుకున్నారు.
