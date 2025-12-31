English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • KCR Wishes: 2026లో సుఖసంతోషాలతో జీవించాలి.. తెలంగాణ ప్రజలకు కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు

KCR Wishes: 2026లో సుఖసంతోషాలతో జీవించాలి.. తెలంగాణ ప్రజలకు కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు

Ex CM KCR New Year 2026 Wishes And Greetings: కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని తెలంగాణ ప్రజలకు తెలిపారు. తెలంగాణ ప్రజలకు కేసీఆర్‌ ఆత్మీయ శుభాకాంక్షలు తెలిపి ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని ఆకాంక్షించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /6

పద్నాలుగేళ్ల పాటు పోరాడి పదేళ్ల పాటు తెలంగాణను అభివృద్ధి పథానికి తీసుకెళ్లిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ రాష్ట్ర ప్రజలకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

2 /6

రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజలందరికీ హ్యపీ న్యూ ఇయర్‌ విషెస్‌ చెప్పారు.

3 /6

2025 సంవత్సరం ముగింపు సందర్భంగా ఏడాది కాలాన్ని కేసీఆర్‌ నెమరు వేసుకున్నారు. ప్రజాసమస్యల పరిష్కారం దిశగా, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా సంవత్సర కాలంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు పోరాడి సాధించిన విజయాలను ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ స్మరించుకున్నారు.

4 /6

తెలంగాణ ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు చిత్తశుద్ధితో.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ రాజీలేని పోరాటం చేస్తోందని కేసీఆర్‌ ప్రశంసించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నూతన సంవత్సరం 2026లో రెట్టించిన పట్టుదలతో.. ప్రజలు అప్పగించిన బాధ్యతను పార్టీ నిర్వహిస్తుందని కేసీఆర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

5 /6

నూతన సంవత్సరం 2026లో వ్యవసాయ, సాగునీటి రంగాలు గాడీనపడి.. అభివృద్ధి చెందాలని తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ ఆకాంక్షించారు. తెలంగాణ రైతులు, మహిళలు, సకల జనులు, సుఖసంతోషాలతో జీవించాలని కేసీఆర్ కోరుకున్నారు.

6 /6

తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకుంటూ యువత.. పలు రంగాలకు చెందిన వృత్తి నిపుణులు, తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాలని కేసీఆర్ తన శుభాకాంక్షల ప్రకటనలో ఆకాంక్షించారు.

New Year Wishes And Greetings KCR brs party New Year 2026 Telangana Hyderabad New Year 2026 Wishes And Greetings Telangana Public EX CM KCR

Next Gallery

Indian Currency: గాంధీకి ముందు భారతీయ నోట్లపై ఎవరి ఫొటో ఉండేది? మీకు తెలుసా?