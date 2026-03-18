KCR Salary: రెండున్నర సంవత్సరాలకు కేసీఆర్‌ జీతం అక్షరాల రూ.కోటి 6 లక్షలు

Know About Ex CM KCR Salary And Allowances As Telangana MLA From 1st December 2023: తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడు.. ఆ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాన్ని అసెంబ్లీ సీఎం ప్రకటించారు. ఎమ్మెల్యేగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత అందుకుంటున్న జీతంతోపాటు భత్యాల వివరాలను వెల్లడించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
KCR Monthly Salary: తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదం తెలిపే తీర్మానంపై చర్చ జరుగుతుండగా.. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ అందుకుంటున్న జీతంతోపాటు భత్యాల వివరాలు వెల్లడించారు.
KCR Monthly Salary: గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై ప్రసంగిస్తూ తెలంగాణ సీఎం కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఏడాది కాలంలో కోటి రూపాయల జీత, భత్యాలు తీసుకున్నారని ప్రకటించారు.
KCR Monthly Salary: డిసెంబర్ 1, 2023 నుంచి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కేసీఆర్ కోటి 6 లక్షల 56 వేల 674 రూపాయలు జీతభత్యాలు పొందారని అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేశారు. గజ్వేల్ నుంచి కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేగా ఉండడమే కాకుండా తెలంగాణకు తొలి ముఖ్యమంత్రిగా పని చేశారు. దీనికితోడు అసెంబ్లీలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కొనసాగుతున్నారు.
KCR Monthly Salary: అసెంబ్లీలో మూడు పదవుల్లో కొనసాగుతుండడంతో ముఖ్యమంత్రి తర్వాత కేసీఆర్ అంతటి జీత భత్యాలు పొందుతున్నారు. కేసీఆర్ నెల జీతం పరిశీలిస్తే దాదాపు రూ.3.8 లక్షలుగా తెలుస్తోంది. అయితే జీత భత్యాలు పొందుతున్నప్పటికీ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు కేసీఆర్ రాకపోవడంతో ప్రత్యర్థి పార్టీలు విమర్శలు చేస్తున్నారు.
KCR Monthly Salary: జీత భత్యాలతోపాటు కేసీఆర్కు భద్రతా సిబ్బంది, నివాస గృహం వంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి. కానీ కేసీఆర్ భద్రతను వినియోగిస్తుండగా.. అధికారిక నివాసం మాత్రం వినియోగించడం లేదు.
KCR Monthly Salary: విధులకు హాజరు కాకుండా జీతభత్యాలు తీసుకోవడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబడుతోంది. కేసీఆర్ను ఎలాగైనా అసెంబ్లీకి పిలవాలని కాంగ్రెస్ పట్టుబడుతుండగా.. అసభ్య పదజాలంతో విరుచుకుపడే మంత్రులు, రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారంతోపాటు అసెంబ్లీలో తాము ఉండగా కేసీఆర్ ఎందుకు అని కేటీఆర్, హరీశ్ రావు చెబుతున్నారు.