YS Vijayamma Birthday: తల్లి బర్త్‌డే మరచిపోయిన వైఎస్ జగన్.. విష్ చేసి మరి ట్రోల్ చేసిన నారా లోకేశ్

YS Jagan Forgot His Mother YS Vijayamma Birthday: సొంత తల్లి జన్మదినాన్ని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి మరచిపోయారు. జన్మనిచ్చిన తల్లిని దూరం చేసుకున్న మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి తల్లి బర్త్‌డేకు విష్‌ చేయకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే షర్మిలతోపాటు నారా లోకేశ్‌ విష్‌ చేయడం గమనార్హం. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీన వైఎస్‌ విజయమ్మ 70వ పుట్టినరోజు చేసుకున్నారు. గొప్ప రాజకీయ కుటుంబానికి చెందిన ఆమె మాజీ ఎమ్మెల్యే. ప్రస్తుతం ఆమె రాజకీయాలను వదిలేసి సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నారు. ఆమె బర్త్‌ డే సందర్భంగా కుమార్తె, కాంగ్రెస్‌ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిలతోపాటు నారా లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలపడం వైరల్‌గా మారింది.

రాజకీయాలతోపాటు కుటుంబ విభేదాల కారణంగా తల్లీ, చెల్లిని వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి దూరం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఎంత దూరం చేసుకున్నా తల్లిని మరచిపోతారా? కానీ జగన్‌ విషయంలో అదే జరుగుతోంది. ఆమె బర్త్‌డేకు కనీసం విష్‌ చేయలేదు. 

రాజకీయంగా కలిసివచ్చిన తన కుటుంబాన్ని కుటుంబ విభేదాల కారణంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ దూరం చేసుకున్నారు. ఎంతలా అంటే కన్న తల్లి పుట్టినరోజు ఉన్నా కూడా ఆమెకు శుభాకాంక్షలు చెప్పలేనంత కాఠిన్యం పెంచుకున్నారు. అయితే విజయమ్మ బర్త్‌డేకు నారా లోకేశ్ విష్‌ చేయడం విశేషం. అయితే పవన్ కల్యాణ్‌ సర్జరీపై ఆయన స్పందించడం గమనార్హం.

'పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు విజయ్మ. మంచి ఆరోగ్యం, సంతోషంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా' అని లోకేశ్‌ 'ఎక్స్‌' వేదికగా పోస్టు చేశారు. అయితే ఆమెకు శుభాకాంక్షలు ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్పారని తెలుస్తోంది. సొంత పార్టీ కాదు.. అధికార పార్టీలో లేని ఒక మాజీ ఎమ్మెల్యేకు నారా లోకేశ్‌ ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు చెప్పడం వెనుక వేరే అంశం దాగుందని తెలుస్తోంది.

సొంత తల్లికి కూడా బర్త్‌డే విషెస్‌ చెప్పలేనంత మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఏం చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో నారా లోకేశ్‌ ట్వీట్‌ చేసినట్టు కనిపిస్తోంది. ఈ ట్వీట్‌తో సొంత తల్లిని దూరం పెట్టిన వైఎస్‌ జగన్‌ ఇక ప్రజను ఏం ప్రేమిస్తారు అనే చర్చ జరగాలని నారా లోకేశ్‌ ట్వీట్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

తన తల్లి బర్త్‌డేపై షర్మిల 'ఎక్స్‌' వేదికగా పంచుకుని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత అద్భుతమైన అమ్మకు 70వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు! నాకు నడవడం నేర్పించడం నుంచి జీవితంలోని ప్రతి అడుగులో నన్ను ప్రోత్సహించడం వరకు నువ్వే నా ఆధారం, నా మార్గదర్శి, నా బలం. నీ ప్రేమకు, జ్ఞానానికి, అంతులేని త్యాగాలకు కృతజ్ఞలు అమ్మ. ఈ కొత్త దశాబ్దం నీకు శాంతిని, ఆరోగ్యాన్ని, నీకు మరింత ఆనందాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నా. మాటల్లో చెప్పలేనంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను! దేవుడు నిన్ను దీవించుగాక అమ్మా!' అని వైఎస్‌ షర్మిల పోస్టు చేశారు.

