  • YS Jagan: కన్నీళ్లు తుడుస్తూ.. రైతుల కోసం బురదలోకి దిగిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan In Crop Fields Photos Goes Viral: మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ రంగంలోకి దిగారు. ఈ సందర్భంగా పంట పొలాల్లోకి దిగి కన్నీటిలో మునిగిన రైతులకు తానున్నానని భరోసానిస్తూ పరామర్శించారు. ఆ ఫొటోలు వైరల్‌గా మారాయి.
1 /6

మొంథా తుఫాన్‌ విరుచుకుపడడంతో ఏపీలో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. పంట చేతికి వస్తుందని ఆశించిన రైతులకు కన్నీళ్లు మిగలడంతో వారిని పరామర్శించేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ రంగంలోకి దిగారు. నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించి ఓదార్చారు.

2 /6

తాడేపల్లి నివాసం నుంచి బయలుదేరి వైఎస్‌ జగన్‌ పెనమలూరు సెంటర్‌, ఉయ్యూరు బైపాస్‌, పామర్రు బైపాస్‌ మీదుగా పెడన నియోజకవర్గం గూడూరు చేరుకున్నారు. మధ్యాహ్నం అవనిగడ్డ హైవే మీదుగా తిరిగి తాడేపల్లి చేరుకున్నారు.

3 /6

మోంథా తుఫాన్‌ బీభత్సంతో పంట నష్టపోయిన రైతుల కష్టాలను తెలుసుకుని.. వారికి మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా ఇచ్చారు. కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన అన్నదాతలకి అండగా నిలిచారు.

4 /6

మోంథా తుఫాన్‌తో నేలకొరిగిన వరి పంటను వైఎస్ జగన్ స్వయంగా పరిశీలించారు. పంట నష్టపోయిన రైతుల్ని పరామర్శించి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి నష్ట పరిహారం ఇప్పిస్తానని భరోసా కల్పించారు.

5 /6

ఉచిత పంటల బీమాను ఎగ్గొట్టి.. ఇప్పుడు రైతులకి పరిహారం ఇవ్వకుండా చంద్రబాబు కాలయాపన చేస్తున్నాడని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ విమర్శించారు. చంద్రబాబు చేస్తున్న మోసాన్ని ఆయన రైతులకు వివరించారు.

6 /6

జగనన్న.. ఆర్బీకేల ద్వారా పంటల బీమాతో పాటు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి కావని కృష్ణా జిల్లా రైతులు వైఎస్‌ జగన్‌తో చెప్పారని వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రకటన చేసింది. పంట మొత్తం నాశనమైనా ప్రభుత్వం పరిహారం ఇవ్వడం లేదని రైతులు వాపోయారు.

