YS Jagan: కన్నీళ్లు తుడుస్తూ.. రైతుల కోసం బురదలోకి దిగిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

Ex CM YS Jagan In Crop Fields Photos Goes Viral: మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ రంగంలోకి దిగారు. ఈ సందర్భంగా పంట పొలాల్లోకి దిగి కన్నీటిలో మునిగిన రైతులకు తానున్నానని భరోసానిస్తూ పరామర్శించారు. ఆ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
మొంథా తుఫాన్ విరుచుకుపడడంతో ఏపీలో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. పంట చేతికి వస్తుందని ఆశించిన రైతులకు కన్నీళ్లు మిగలడంతో వారిని పరామర్శించేందుకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ రంగంలోకి దిగారు. నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించి ఓదార్చారు.
తాడేపల్లి నివాసం నుంచి బయలుదేరి వైఎస్ జగన్ పెనమలూరు సెంటర్, ఉయ్యూరు బైపాస్, పామర్రు బైపాస్ మీదుగా పెడన నియోజకవర్గం గూడూరు చేరుకున్నారు. మధ్యాహ్నం అవనిగడ్డ హైవే మీదుగా తిరిగి తాడేపల్లి చేరుకున్నారు.
మోంథా తుఫాన్ బీభత్సంతో పంట నష్టపోయిన రైతుల కష్టాలను తెలుసుకుని.. వారికి మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ భరోసా ఇచ్చారు. కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన అన్నదాతలకి అండగా నిలిచారు.
మోంథా తుఫాన్తో నేలకొరిగిన వరి పంటను వైఎస్ జగన్ స్వయంగా పరిశీలించారు. పంట నష్టపోయిన రైతుల్ని పరామర్శించి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి నష్ట పరిహారం ఇప్పిస్తానని భరోసా కల్పించారు.
ఉచిత పంటల బీమాను ఎగ్గొట్టి.. ఇప్పుడు రైతులకి పరిహారం ఇవ్వకుండా చంద్రబాబు కాలయాపన చేస్తున్నాడని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ విమర్శించారు. చంద్రబాబు చేస్తున్న మోసాన్ని ఆయన రైతులకు వివరించారు.
జగనన్న.. ఆర్బీకేల ద్వారా పంటల బీమాతో పాటు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి కావని కృష్ణా జిల్లా రైతులు వైఎస్ జగన్తో చెప్పారని వైఎస్సార్సీపీ ప్రకటన చేసింది. పంట మొత్తం నాశనమైనా ప్రభుత్వం పరిహారం ఇవ్వడం లేదని రైతులు వాపోయారు.