YS Jagan: టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ఓ తాగుబోతు? వైఎస్‌ జగన్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు

YS Jagan Sensation Comments On Balakrishna: రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపే వ్యాఖ్యలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ చేశారు. తనపై గతంలో బాలకృష్ణ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇస్తూ.. అతడో తాగుబోతు అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోసారి బాలకృష్ణ, జగన్ మధ్య వివాదం రాజుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
YS Jagan vs Balakrishna: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ వ్యవస్థ, సినీ పరిశ్రమ మధ్య విభేదాలు ఉంటాయి. కొన్ని రోజులుగా జగన్ వర్సెస్ బాలకృష్ణ మధ్య వివాదం రాజుకుంది. తాజాగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బాలకృష్ణపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేయడం సంచలనం రేపాయి.
చంద్రబాబు లిక్కర్ దందా.. మద్యం కుంభకోణం జరగడంపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుతోపాటు బాలకృష్ణపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా సినీ నటుడు, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణపై మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'బాలకృష్ణ తాగి వచ్చి అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు' అని ప్రకటించారు.
'తాగి వచ్చిన బాలకృష్ణను అసెంబ్లీకి ఎలా అనుమతిచ్చారు? బాలకృష్ణ పనీపాటలేని సంభాషణలు చేశారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'అసెంబ్లీలో మాట్లాడాల్సింది ఏంటి? బాలకృష్ణ మాట్లాడింది ఏమిటి? బాలకృష్ణ మానసిక పరిస్థితి ఏంటో అర్థమవుతుంది' వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ మండిపడ్డారు. ఆరోగ్యం ఒకసారి ఎలా ఉందో చూసుకోవాలని బాలకృష్ణకు మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సూచించారు.