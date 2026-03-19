YS Jagan Ugadi: తాడేపల్లిలో వేడుకగా ఉగాది.. సంప్రదాయ వస్త్రాల్లో మెరిసిన వైఎస్‌ జగన్‌ దంపతులు

Ex CM YS Jagan Ugadi 2026 Celebrations Along With His Wife YS Bharati: తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉగాది పండుగ ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరిగింది. పూజలు, పిండివంటలతో తెలుగు రాష్ట్రాలు కళకళలాడాయి. ఇక ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ సతీ సమేతంగా ఉగాది వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఉగాది వేడుకల ఫొటోలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకుని ఏపీలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వేడుకలు జరిగాయి. తాడేపల్లిలోని ఆఫీస్లో జరిగిన ఉగాది వేడుకల్లో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ దంపతులు పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు చూడండి
ఉగాది వేడుకల్లో వైఎస్ జగన్ తన సతీమణి వైఎస్ భారతితో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొని వేద పండితుల ఆశీర్వచనం పొందారు. అనంతరం ఉగాది పచ్చడిని స్వీకరించారు.
తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పంచాంగ శ్రవణం ఆసక్తికరంగా సాగింది. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర పంచాంగాన్ని వైఎస్ జగన్, భారతి దంపతులు ఆవిష్కరించారు. అనంతరం వైఎస్ జగన్ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఉగాది వేడుకలు ముగిసిన అనంతరం వైఎస్ జగన్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పిన అనంతరం.. అందరూ సుభిక్షంగా.. సంతోషంగా జీవించాలని ఆకాంక్షించారు.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలందరికీ శుభప్రదం కావాలని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ దంపతులు ఆకాంక్షించారు. 'ఉగాది మీ అందరి జీవితాల్లో ఆయురారోగ్యాలు, అష్టైశ్వర్యాలు తీసుకురావాలని ఆ భగవంతుడిని కోరుకుంటూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు' అని ఎక్స్లో వైఎస్ జగన్ పోస్టు చేశారు.
కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన ఉగాది వేడుకలకు భారీ సంఖ్యలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. పంచాంగ శ్రవణం అనంతరం అభిమానులు వైఎస్ జగన్తో ఫొటో దిగేందుకు పోటీపడ్డారు.