  • Telugu News
  • Photos
  • YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan: అంబటి రాంబాబు ఇంటిని చూసి షాకయిన మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌

YS Jagan Visits Ambati Rambabau Residence After TDP Goons Attack At Guntur: టీడీపీ గూండాల దాడికి గురయిన మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పరిశీలించి ఆ కుటుంబానికి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా టీడీపీ గూండాల దాడిలో ధ్వంసమైన కార్లను పరిశీలించి వివరాలు తెలుసుకున్నారు.
1 /5

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాజకీయాలు అరాచకంగా మారాయి. తమ పార్టీ నాయకుల నివాసాలపై వరుసగా దాడులు జరుగుతుండడంపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని పరిశీలించి.. ఆ కుటుంబానికి భరోసా ఇచ్చారు.

2 /5

గుంటూరులో మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు నివాసాన్ని ఇటీవల తెలుగుదేశం పార్టీ గూండాలు దాడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాంబాబు నివాసాన్ని విధ్వంసం సృష్టించగా.. అంబటి రాంబాబును అరెస్ట్‌ చేశారు. దీంతో బిక్కుబిక్కుమంటున్న అంబటి రాంబాబు కుటుంబానికి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా ఇచ్చారు.

3 /5

జగన్‌ పర్యటన నేపథ్యంలో గుంటూరులో పోలీసులు తీవ్ర ఆంక్షలు విధించినా వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు, జగన్‌ అభిమానులు బేఖాతరు చేశారు. కక్ష సాధింపు రాజకీయాలకు కాలం చెల్లిందని వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రకటించింది. ఈ పర్యటనలో వైఎస్‌ జగన్‌కు అపూర్వ స్వాగతం లభించింది.

4 /5

దాడికి గురయిన అంబటి రాంబాబు కుటుంబాన్ని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శించి వారికి ధైర్యం ఇచ్చారు. అనంతరం టీడీపీ గూండాల దాడిలో ధ్వంసమైన ఇంటిని పరిశీలించారు. విధ్వంసమైన కార్లు.. ఇంటి పరిసరాలు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ చూశారు.

5 /5

టీడీపీ గూండాలు చేసిన దాడి వివరాలు స్థానిక నాయకులు మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గుంటూరు నాయకులకు ఆ పార్టీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ మాట్లాడి వారికి భరోసా ఇచ్చారు.

YS Jagan Ambati Rambabu ysrcp Guntur Andhra Pradesh TDP Goons Attack Devineni Avinash YS Jagan In Guntur Sadist Chandra Babu

