Pujara Net Worth: వాల్‌ 2.0 చతేశ్వర్‌ పుజారా ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? షాకింగ్‌ వివరాలు ఇవే!

Cheteshwar Pujara Net Worth And Assets Here Full Details: భారత క్రికెట్ దిగ్గజం చతేశ్వర్ పుజారా క్రికెట్ నుంచి వైదొలిగాడు. సంప్రదాయ ఆటకు వన్నె తెచ్చిన పుజారా భారత క్రికెట్కు ఎంతో సేవ చేశాడు. వివాదాలకు దూరంగగా.. ఆటలో మేటిగా ఉండే పుజారా ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? క్రికెటర్గా ఎంత సంపాదించాడో తెలుసుకుందాం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టెస్ట్ కెరీర్కు చటేశ్వర్ పుజారా ముగింపు పలికాడు. 'వాల్ 2.0'గా పిలిచే 37 ఏళ్ల పుజారా 24 ఆగస్టు 2025న ఒక భావోద్వేగ పోస్టును సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. అనుభవజ్ఞుడైన టెస్ట్ బ్యాట్స్మన్గా పుజారా భారత క్రికెట్లోని అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి అధికారికంగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. క్రికెట్పరంగా అతడి గెలుపుఓటములు, రికార్డులు తెలుసు. అతడి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసుకుందాం.
మాజీ క్రికెటర్ పుజారా 2025 నాటికి నికర విలువ సుమారు రూ.26.5 కోట్లు దాకా ఉంటుంది. ప్రధానంగా క్రికెట్, వాణిజ్య ప్రకటనలు, పెట్టుబడుల ద్వారా పుజారా ఆదాయం పొందుతున్నాడు. అతడి ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్టులు, మ్యాచ్ ఫీజుల నుంచి ఉంది.
మ్యాచ్కు రూ.15 లక్షల టెస్ట్ మ్యాచ్ ఫీజుల నుంచి వస్తాయి. టీ20 ఇంటర్నేషన్, వన్డేల నుంచి రిటైర్ అయినప్పటికీ.. పుజారాకు టెస్ట్ కెరీర్ చాలా సంవత్సరాలు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందించింది. ఇక ఐపీఎల్ ద్వారా కూడా పుజారా బాగానే సంపాదించాడు.
ఐపీఎల్లో పుజారా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ వంటి ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఐపీఎల్లో స్టార్ కాకపోయినా అతడు ఆర్థికంగా బాగా సంపాదించాడు. ఉన్నత స్థాయి వైట్-బాల్ ఆటగాళ్లు సాధారణంగా అధికంగా ఆదాయం ఉంటుంది. పుజారా క్రమశిక్షణగా కెరీర్ను ఎంచుకున్నాడు. క్రికెట్, సంపాదన రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని జీవిస్తున్నాడు.
వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా పుజారా కొంత సంపాదించాడు. ఎస్జీ, ఐసీఐసీఐ లాంబర్డ్, ఫాంటసీ దంగల్ వంటి బ్రాండ్లకు ప్రచారం చేశాడు. మరికొన్ని వాటికి అంబాసిడర్గా చేస్తూ భారీగా సంపాదిస్తున్నాడు. పుజారాకు గుజరాత్లోని రాజ్కోట్లో పూజారాకు ఒక ఇల్లు ఉంది. చాలా మంది క్రికెటర్లతో పోలిస్తే తక్కువ ప్రొఫైల్ జీవితాన్ని పొందేందుకు పుజారా ఇష్టపడతాడు.
విలాసవంత జీవితం అంటే చతేశ్వర్ పుజారాకు ఇష్టం ఉండదు. ఈ కారణంగా పుజారా వద్ద కొన్ని కార్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. మెర్సిడెస్ బెంజ్ కార్లు ఉన్నాయి. వాహనాలతో సహా చాలా తక్కువ కార్ల సేకరణ ఉంది. బైక్లు కొన్ని ఉన్నాయి. గొప్ప క్రికెటర్ అయినా కూడా పుజారా సాధారణ జీవితాన్ని ఇష్టపడుతాడు.