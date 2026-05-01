Kodali Nani: వైఎస్‌ జగన్‌కు భారీ షాక్‌.. బీజేపీలోకి కొడాలి నాని?

Kodali Nani Likely Resign To YSRCP And Ready To Join In BJP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కీలక రాజకీయ పరిణామం చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. విదేశీ పర్యటనలో ఉన్న మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ భారీ షాక్‌ తగిలేటట్టు ఉంది. అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్న కొడాలి నాని రాజీనామా చేసి త్వరలోనే బీజేపీలో చేరనున్నారనే వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. వాటికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1 /7

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికారం కోల్పోయిన వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఊహించని ఎదురుదెబ్బ తగలనుందని తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆ పార్టీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు భారీ షాక్‌ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్న మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని వైఎస్సార్‌సీపీని వీడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

2 /7

గుడివాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండాలి నాని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడనున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. 2024 ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్న కొడాలి నాని త్వరలో బీజేపీలో చేరబోతున్నారనే ప్రచారం రాజకీయ వర్గాల్లో జోరందుకుంది.

3 /7

ఇటీవల తిరుమల పర్యటనకు కొడాలి నాని వెళ్లగా.. అక్కడ మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కనిపించారు. అతడితో నాని అత్యంత సన్నిహితంగా కనిపించడంతో బీజేపీలో నాని చేరుతారనే అనుమానాలకు బలం చేకూర్చింది.

4 /7

ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొడాలి నానికి అనేక కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. రాజకీయ సవాళ్లను తట్టుకోలేకపోతున్నారు. దీనికితోడు కొడాలి నానిపై వివిధ కేసులు ఉండడంతో వాటిలో ఎప్పటికైనా అరెస్ట్‌ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రచారం జరుగుతోంది.

5 /7

కూటమి ప్రభుత్వం నుంచి ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను తట్టుకోలేక.. భవిష్యత్‌లో మరిన్ని గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉండడంతో కొడాలి నాని వైఎస్సార్‌సీపీని వీడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. వైఎస్సార్‌సీపీని వీడి బీజేపీలో చేరేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని సమాచారం.

6 /7

కృష్ణా జిల్లాలోని గుడివాడ ఎమ్మెల్యేగా కొడాలి నాని వరుసగా నాలుగుసార్లు ఎన్నికయ్యాడు. 2004, 2009 ఎన్నికలలో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా, 2014, 2019 ఎన్నికలలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా కొడాలి నాని గెలుపొందాడు.

7 /7

సినీ నిర్మాతగా జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌తో చక్కటి అనుబంధం ఉండడంతో తెలుగుదేశం పార్టీలో నాని ఎదిగాడు. కొన్ని రాజకీయ కారణాలతో టీడీపీని వీడి వైఎస్సార్‌సీపీలో చేరాడు. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఎప్పుడూ వెన్నంటి ఉంటూ అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే నానికి జగన్‌ మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. తర్వాత ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం.. అనంతరం చోటుచేసుకున్న పరిణామాలతో ఇక వైఎస్సార్‌సీపీని వీడేందుకు కొడాలి నాని సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విషయాన్ని అటు బీజేపీ వర్గాలు, కొడాలి నాని సన్నిహితులు ఇప్పటివరకు ధ్రువీకరించలేదు.

Kodali Nani BJP YSR congress party YS Jagan Kodali Sri Venkateswara Rao Gudivada Kodali Nani kids

