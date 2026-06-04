/KTR Irani Chai: చార్మినార్‌ వద్ద కేటీఆర్‌ సందడి.. ఇరానీ చాయ్‌, ఉస్మానియా బిస్కెట్‌ ఆస్వాదన

KT Rama Rao At Nimrah Cafe: నిత్యం రాజకీయాలతో బిజీగా ఉండే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొద్దిసేపు సరదాగా గడిపారు. రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి చార్మినార్ చెంతన ఇరానీ చాయ్, ఉస్మానియా బిస్కెట్ తిన్నారు. ఈ ఫొటోలు వైరల్గా మారాయి.
రాజకీయాలతో బిజీగా ఉండే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కొద్దిసేపు రాజకీయాలను పక్కనపెట్టారు. హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీలో ప్రఖ్యాత చార్మినార్ను సందర్శించి ఆ సమీపంలో గుర్తింపు పొందిన నిమ్రా కేఫ్ను కేటీఆర్ సందర్శించారు. అక్కడ ఇరానీ చాయ్ తాగి ఉస్మానియా బిస్కెట్ తిన్నారు.
హైదరాబాద్లో గుర్తింపు పొందిన నిమ్రా కేఫ్ను కేటీఆర్తోపాటు మాజీ ఎమ్మెల్యే బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డితోపాటు ఇతర నాయకులు సందర్శించారు. అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడి కేటీఆర్ వారితో ఫొటోలు దిగారు. అనంతరం ఇరానీ చాయ్, ఉస్మానియా బిస్కెట్ల రుచి చూశారు.
హైదరాబాద్ పాతబస్తీ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే ఇరానీ చాయ్ రుచిని కేటీఆర్ ఆస్వాదించి హోటల్ యాజమాన్యాన్ని అభినందించారు. చంచల్గూడ జైలులో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ను పరామర్శించిన అనంతరం కేటీఆర్ చార్మినార్ వచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ట్విటర్ (ఎక్స్) వేదికగా కేటీఆర్ స్పందిస్తూ పోస్టు చేశారు. 'హైదరాబాద్ పాతబస్తీకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి ఇరానీ చాయ్ తాగకపోతే ఆ పర్యటనకు సంపూర్ణత్వం ఉండదు. చార్మినార్ పక్కనే ఉన్న నిమ్రా కేఫ్ను సందర్శించి అక్కడి రుచికరమైన ఉస్మానియా బిస్కెట్లు, ఇరానీ చాయ్ని ఆస్వాదించా' అని కేటీఆర్ పోస్టూ చేస్తూ ఫొటోలు పంచుకున్నారు.
కేఫ్ సందర్శనకు వచ్చిన కేటీఆర్కు నిమ్రా బేకరీ అధినేత, యువ పారిశ్రామికవేత్త అస్లాం బిన్ అబూద్ సాదర స్వాగతం పలికారు. కేటీఆర్ పాతబస్తీ రావడంతో చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో సందడి నెలకొంది. పెద్ద ఎత్తున ఆయనను చూసేందుకు ప్రజలు తరలివచ్చారు.
పాతబస్తీ పర్యటనకు వచ్చిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్కు స్థానిక బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికారు. చంచల్గూడ జైలుతోపాటు చార్మినార్ వద్ద కేటీఆర్ వెన్నంటే స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత రావడంతో పెద్ద ఎత్తున గులాబీ శ్రేణులు కేటీఆర్ వెంట నిలిచారు.