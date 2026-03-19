KTR Ugadi: భవిష్యత్‌ మరింత బలంగా.. ఉగాది వేడుకల్లో కేటీఆర్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణ

KTR And BRS Party Ugadi Celebrations: తెలంగాణలో అంగరంగ వైభవంగా ఉగాది వేడుకలు జరిగాయి. ఏపీతోపాటు తెలంగాణ ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకోగా.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలు అట్టహాసంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో కేటీఆర్తోపాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో పంచాంగ శ్రవణం నిర్వహించారు. ప్రత్యేక పూజల అనంతరం పచ్చడి సేవించారు. ఈ వేడుకల్లో కేటీఆర్తోపాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా నిర్వహించిన పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు, పార్టీ సీనియర్ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
ఉగాది వేడుకల్లో పాల్గొన్న కేటీఆర్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పూజల అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించగా.. అనంతరం వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందించారు.
ఉగాది వేడుకల్లో ప్రముఖ పండితులు మృత్యుంజయ శర్మ, ఫణీంద్ర శర్మ పంచాంగ శ్రవణం చేశారు. రానున్న ఏడాది పరిస్థితులపై తమ అభిప్రాయాలు తెలిపారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీకి భవిష్యత్లో మంచి అవకాశం ఉందని.. బలీయంగా తయారవుతుందని పంచాంగ శ్రవణంలో పండితులు చెప్పారు. తెలంగాణ భవన్ లో ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషకరం.
పంచాంగ శ్రవణం అనంతరం మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలుగు ప్రజలు ఆనందోత్సాహాలతో గడపాలని ఆకాంక్షించారు.