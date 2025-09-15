Expensive Milk: లీటరు పాలు 5000 రూపాయలు మాత్రమే..ఈ పాలు తాగితే రోగాలు దరిచేరవు!

Donkey Milk Expensive: మీరు తరచుగా తాగే వాటిలో ఆవు లేదా గేదె పాలు ఉంటాయి. కానీ, ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల జంతువుల పాలను విక్రయిస్తారని మీకు తెలుసా? ఆవు, మేక, గేదె, గాడిద వంటి పాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది. అయితే వాటిలో గాడిద పాలు ఎంతో ఖరీదైనది. వాటి పాల ఉత్పత్తులు చాలా అరుదుగా ఉండడం వల్ల వాటి డిమాండ్ కారణంగా రేటు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది.
పరిమిత సరఫరా, ఉత్పత్తి సవాళ్లు, ప్రత్యేక వ్యవసాయం కారణంగా గాడిద పాలు చాలా ఖరీదైనవి. ఇది అధిక పోషక విలువలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఫుడ్ రిపబ్లిక్ ప్రకారం.. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో దీనిని విక్రయించే ఒక కంపెనీ 400 గ్రాముల (14 ఔన్సుల కంటే కొంచెం ఎక్కువ) గాడిద పాలకు $169.99 అంటే ఇండియన్ రూపీస్ లో దాదాపుగా రూ.15,000... 20 కిలోగ్రాముల (44 పౌండ్ల కంటే కొంచెం ఎక్కువ) గాడిద పాలకు $7,999 అనగా రూ. 7,00,000లకు పైచీలుకు అమ్ముతున్నారు. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో దిగుమతి చేసుకున్న గాడిద పాలను అందించే మరో కంపెనీ 3.53 ఔన్సుల పాశ్చరైజ్డ్, ఉత్పత్తికి $59 అనగా రూ.5,000కు పైగా వసూలు చేస్తుంది.
గాడిద పాలను పొందడం చాలా శ్రమతో కూడుకున్న ప్రక్రియ, జెన్నీలు (ఆడ గాడిదలు) రోజుకు 4 కప్పులు (1 లీటరు) మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇది ఆవులు లేదా గేదెల కంటే చాలా తక్కువ పాలు ఇస్తాయి. పాలు కూడా త్వరగా చెడిపోతాయి. అత్యంత ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే ఇందులో కొవ్వు, కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. విటమిన్-డి అధికంగా ఉంటుంది. విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ప్రోటీన్లతో నిండి ఉంటుంది.
ఫుడ్ రిపబ్లిక్ ప్రకారం.. "ఈ ఉత్పత్తి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి..కడుపులో మంటను తగ్గించే లక్షణాలను కలిగి ఉందని అధ్యయనాలలో కనుగొన్నారు. కాబట్టి దీనిని 'ఔషధ ఆహారం'గా లేబుల్ చేశారు. గాడిద పాలు ఆవు పాల కంటే మెరుగైన ఆకృతిని కలిగి ఉంటాయి, ఇది తేలికపాటిది, సూక్ష్మంగా తియ్యగా, తక్కువ క్రీముగా ఉంటుంది."
గాడిద పాల గురించి చాలా మందికి తెలియని ఒక విషయం ఉంది. దీని లక్షణాలు మానవ తల్లి పాలను పోలి ఉంటాయి. దాని ఉపయోగాల గురించి మాట్లాడుకుంటే.. గాడిద పాలను 100 సంవత్సరాలకు పైగా అనాథ శిశువులకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పాలుగా పిలువబడే గాడిద పాల ధర భారతదేశంలో లీటరుకు రూ. 5,000 వరకు ఉంటుంది. దీని అధిక ధర పాల ఉత్పత్తుల ప్రపంచంలో దీనిని చాలా అరుదుగా చేస్తుంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పాలు కాకుండా, అత్యంత ఖరీదైన పాల ఉత్పత్తుల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న మరొక ఉత్పత్తి చీజ్. గాడిద పాలతో తయారు చేసిన చీజ్, పుల్, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన పాల ఉత్పత్తి. దీనిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన చీజ్ అని కూడా పిలుస్తారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా కొన్ని నివేదికల అనుసారం రాసినది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)