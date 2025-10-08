Diwali Investment 2025: దీపావళి సమీపిస్తోందంటే పెట్టుబడిదారులకు కొత్త ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. పండుగ సీజన్లో ప్రతి ఒక్కరూ తమ పొదుపులను మంచి స్థాయిలో పెట్టుబడి పెట్టాలని అనుకుంటారు. అయితే ఈసారి పెట్టుబడిదారులు ఒక పెద్ద సందిగ్ధంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే..తమ పెట్టుబడులు బంగారం, వెండి లేదా స్టాక్ మార్కెట్? ఏ ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఉత్తమం? స్వల్పకాలిక లాభాల కోసం ఏది సరైనదో, దీర్ఘకాలంలో భద్రత కోసం ఏది మంచిదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. దీనిపై ముగ్గురు నిపుణులు.. ఫిరోజ్ అజీజ్ (ఆనంద్ రతి జాయింట్ సీఈఓ), చిరాగ్ సేథ్ (మెటల్స్ ఫోకస్ ఇండియా కన్సల్టెంట్), కునాల్ షా (నిర్మల్ బ్యాంక్ కమోడిటీస్ రీసెర్చ్ హెడ్) తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేశారు.
బంగారంలో పెట్టుబడి: స్థిరమైన కానీ జాగ్రత్త అవసరం: ఫిరోజ్ అజీజ్ చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం.. స్వల్పకాలంలో బంగారం నిఫ్టీని అధిగమించవచ్చు కానీ దీర్ఘకాలికంగా ఈక్విటీలు ఎప్పుడూ గెలుస్తాయని చెబతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన సలహా ఏమిటంటే, మీ మొత్తం పెట్టుబడిలో 75-80శాతం ఈక్విటీల్లో ఉండాలి. మిగతా మొత్తాన్ని అప్పు , బంగారం మధ్య సమానంగా విభజించాలి.
గత 15 సంవత్సరాల బంగారం పనితీరును ఆయన విశ్లేషించారు. ఒకే ఏడాదిలో బంగారం అత్యధికంగా 58శాతం లాభం ఇచ్చింది. కనిష్ఠంగా -21శాతం నష్టాన్ని ఇచ్చిందని తెలిపారు. అంటే బంగారం అనేది దీర్ఘకాలిక ఈక్విటీ ప్రత్యామ్నాయం కాదు . కానీ ఆర్థిక అస్థిరతలో రుణం బదులు తాత్కాలిక భద్రతను అందిస్తుంది.
వెండిలో పెట్టుబడి: భవిష్యత్తుకు బలమైన అవకాశాలు వెండి గురించి ప్రముఖ ఆర్థిక వేత్త కునాల్ షా మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం సరఫరా తగ్గుతోంది. కానీ డిమాండ్ మాత్రం వేగంగా పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సౌర పరిశ్రమలో, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో, డిఫెన్స్ టెక్నాలజీల్లో వెండి వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిందని తెలిపారు. ఆయన అంచనా ప్రకారం.. రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో వెండి ధరలు బుల్లిష్ ట్రెండ్లో కొనసాగుతాయి. తాత్కాలిక తగ్గుదల వచ్చినప్పుడు దానిని కొనుగోలు అవకాశంగా చూడాలని సూచించారు. చిరాగ్ సేథ్ కూడా అదే అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.గత 8-10 సంవత్సరాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెండి నిల్వలు 500 మిలియన్ ఔన్సుల మేర తగ్గాయి. ఇది మార్కెట్లో సరఫరా ఒత్తిడిని పెంచిందని ఆయన అన్నారు. ఫలితంగా వెండి ఇప్పుడు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడి వస్తువుగా నిలిచిందని తెలిపారు.
ఈక్విటీలు: దీర్ఘకాలిక సంపదకు బంగారు మార్గం ఫిరోజ్ అజీజ్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈక్విటీలు, బంగారం ఒకదానిని ఒకటి సంతులనం చేస్తాయి. గత 12 సంవత్సరాలలో నిఫ్టీ ప్రతికూల రాబడి ఇచ్చినప్పుడు బంగారం మాత్రం పాజిటివ్ రాబడి ఇచ్చింది. అంటే ఈ రెండూ వ్యతిరేక దిశల్లో కదిలి.. పెట్టుబడిదారుని రిస్క్ను తగ్గిస్తాయని ఆయన చెప్పారు. అందువల్ల, మార్కెట్లో చలనం ఉన్నప్పుడు బంగారం భద్రతనిస్తుంది. మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు ఈక్విటీలు అధిక లాభాలు ఇస్తాయి. కాబట్టి ఈ రెండింటినీ సమతుల్యంగా ఉంచడం అత్యంత అవసరమని తెలిపారు.
సమతుల్య పెట్టుబడి వ్యూహం ఈ దీపావళికి దీపావళి సందర్భంగా నిపుణుల సూచన ఏంటంటే.. పెట్టుబడులను ఒకే ఆస్తిలో కాకుండా మూడు ప్రధాన మార్గాల్లో విభజించాలి. 70-75శాతం ఈక్విటీల్లో, 15-20శాతం బంగారంలో, మిగతా 5-10శాతం వెండిలో పెట్టుబడి పెడితే రిస్క్ తగ్గి, లాభాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. చరిత్ర, డిమాండ్-సరఫరా సమతుల్యత, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులు అన్నింటినీ పరిశీలించి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి ఇది సరైన వ్యూహమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.