Gold Rate: బంగారం కొనేవారికి బ్యాంకింగ్ నిపుణుల భారీ హెచ్చరిక.. ధర తగ్గిందని.. డబ్బంతా ధార పోసి కొంటే అసలుకే ఎసరు..!!

Gold Rate: పూర్వ కాలం నుంచి బంగారం మనిషి జీవితంలో ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుంది. ఇది కేవలం ఒక లోహం మాత్రమే కాదు..చాలా ఏళ్ల నుంచి దీన్ని ఒక కరెన్సీ వలే వాడారు. యుద్ధాలు, కరువులు, ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినా బంగారం ఎప్పుడూ కూడా తనకున్న విలువను కోల్పోలేదు. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారాన్ని సేఫ్ హెవన్ అని పిలుస్తుంటారు.
భారత్, చైనా వంటి పురాతన నాగరికత కలిగిన దేశాల్లో బంగారాన్ని శుభప్రదంగా భావిస్తుంటారు. పెళ్లిళ్లు, పండగలు, ముఖ్యమైన వేడుకలన్నీ బంగారం లేకుంటే అసంపూర్ణంగానే ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. ఈ రెండు దేశాల్లో ఓ వైపు సంపద నిల్వ చేస్తూనే..మరోవైపు శ్రేయస్సు, గౌరవానికి చిహ్నంగా బంగారం నిలుస్తుంది. అందుకే చాలా కుటుంబాలు తరతరాలుగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.
గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా చూస్తే బంగారం అద్భుతమైన రాబడిని ఇచ్చిందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఆర్థిక సంక్షోభాలు వచ్చినప్పుడు బంగారం విలువ అమాంతం పెరిగింది. డాలర్ విలువ తగ్గినప్పుడు బంగారం బలపడుతూనే ఉంది. కరెన్సీ అస్థిరత ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లకు ఇది అదనపు రక్షణగా నిలుస్తోందని చెప్పవచ్చు. గత పదేళ్ల కాలంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర దాదాపు 3 రెట్లు పెరిగింది. భారత్ లో రూపాయి విలువ డాలర్ తో పోల్చితే పడిపోవడం ఈ పెరుగుదల ఇంకా ఎక్కువగా అనిపించింది. కోవిడ్ మహమ్మారి, రష్యా -ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, అమెరికాలో రాజకీయ అనిశ్చితి ఇవన్నీ కూడా బంగారం ధరలను మరింత పైకి తీసుకెళ్లాయని చెప్పవచ్చు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాలనలో వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో డాలర్ బలహీనమై గోల్డ్ పై పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం మరింత పెరిగింది. కేంద్ర బ్యాంకులు కూడా గత మూడేళ్లుగా పెద్దెత్తున బంగారం కొనుగోలు చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఫలితంగా గతేడాదిలో బంగారం ధర దాదాపు 50శాతం మేర పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.
బంగారం ప్రతి పెట్టుబడిదారుడి పోర్ట్ ఫోలియోలో ఉండాలనేది నిపుణుల అభిప్రాయం. అయితే దాన్ని ఒక్కటే పెట్టుబడి పరిష్కారంగా చూపకూడదంటున్నారు. మొత్తం సంపదలో 10 నుంచి 15 శాతం వరకు మాత్రమే బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే బంగారం ఎప్పుడూ పైకి మాత్రమే వెళ్లదు. కొనేళ్ల తర్వాత దీని పనితీరు బలహీనంగా మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
బంగారాన్ని నేరుగా ఆభరణాల రూపంలో కొనుగోలు చేయడం ఒక మార్గం. అయితే ఈ రోజుల్లో పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా ఈటీఎఫ్ లు, గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి ఆధునిక పద్దతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇవి భద్రంగా ఉండటంతోపాటుగా లిక్విడిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మార్కెట్ ధరలకు దగ్గరగా లాభనష్టాలను ఇస్తాయని చెప్పవచ్చు.
వివరంగా చెప్పాలంటే బంగారం ఎప్పటికీ ఆకర్షణ కోల్పోదనే చెప్పవచ్చు. సంపదకు, శ్రేయస్సుకు, ఆర్ధిక భద్రతకు చిహ్నం వంటిది. అయితే దీన్ని అతిగా కొనుగోలు చేయకుండా సరిగ్గా ప్రణాళికతో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిలో బంగారం మీ పోర్ట్ పోలియోకు ఒక రక్షణ గోడలా పనిచేస్తుందని నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు.