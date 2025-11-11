English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?

Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?

Old 50 Rs Note Sale Telugu News: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అరుదుగా చలామణిలోకి తీసుకువచ్చిన పాత 50 రూపాయల నోట్లోకి మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ నోట్లనో చాలామంది అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో వేల డాలర్లకు అమ్మేస్తున్నారు. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర కూడా ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే రూ.30 లక్షలకు విక్రయించవచ్చు. 

Old 50 Rs Note Sale Telugu News: మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత నోట్లతో ధనవంతులైపోవచ్చు.. అనే సంగతి మీకు తెలుసా? అవును ఇప్పుడు పాత నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. ఏకంగా ఈ నోట్లను లక్షల రూపాయలకు అమ్మేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది గవర్నర్లు సంతకం చేసిన పాత నోట్లను ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. అలాగే ఈ నోట్లను ఆన్లైన్లో విక్రయించడానికి తప్పకుండా కొన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. 
 
1 /6

ముఖ్యంగా పాతకాలం నాటి కొన్ని సిరీస్ నెంబర్స్ కలిగిన నోట్లు  ఓల్డ్ కరెన్సీ మార్కెట్‌లో లక్షల రూపాయల అమ్ముడుపోతున్నాయి. చాలామంది వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకే ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇస్లాం దేశ ప్రజలైతే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన ఏ నోటును వదిలిపెట్టడం లేదు. ఎగబడి మరీ వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 

2 /6

మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి పాత 786 నెంబర్ కలిగిన నోట్లు ఉంటే లక్షల రూపాయలకు అమ్మొచ్చు. ముఖ్యంగా పాత 50 రూపాయల నోట్లపై ఈ సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే రాత్రికి రాత్రి ధనవంతుల అవ్వచ్చు. అలాగే జీరో సిరీస్ నెంబర్లు కలిగిన నోట్లకు కూడా ఇప్పుడు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. వీటితో కూడా లక్షల సంపాదించవచ్చు.   

3 /6

ఇస్లాం మతస్తులకు 786 అనే నెంబర్ చాలా అదృష్టమైందిగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన ఏ పాత నోట్లనైనా ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మార్కెట్‌లో రెండు రూపాయల నోట్లతో పాటు ఐదు రూపాయల నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. వీటిని అమ్మితే నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు.   

4 /6

ఇక 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత రూ.50 నోటు మీ దగ్గర ఉంటే.. ఏకంగా రూ.3 లక్షల రూపాయల సంపాదించవచ్చు. ఈ నెంబర్ కలిగిన నోటును ఆన్లైన్ eBayలో ఎంతో సులభంగా విక్రయించవచ్చు. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర ఏకంగా 10 ఉంటే ఇప్పటికిప్పుడే రూ.30 లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు. 

5 /6

గతంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్‌ట్రీమ్లీ రేర్ నోట్స్ ఇండియా అనే ప్రత్యేకమైన కొన్ని నోట్లను మాత్రమే విడుదల చేసింది. అందులో భాగంగా ఇలాంటి నోట్లు ఇప్పటికీ కొన్ని మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈ నోట్లను అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కొంతమంది వేల డాలర్లకు అమ్మేస్తున్నారు. మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి నోట్లు ఉంటాయి. రాత్రికి రాత్రే సులభంగా విక్రయించవచ్చు.  

6 /6

నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ ప్రకారం.. పాత నోట్లను అమ్మడం కొనడం నేరం. ఇలా చేసే వారిపై ఆర్బిఐ కఠినమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకొని మాత్రమే రాసింది. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్‌కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

50 Note Sale 50 Note Image 50 Rs Note Backside Image 50 Rs Note Backside Image Name 50 Rs Old Note

Next Gallery

Business Ideas: చలికాలంలో ఈ పంట సాగు చేస్తే.. ఎండాకాలం వరకు మంచి లాభాలు మీ సొంతం..!!