Fact Check: ఊరించి..ఊదరగొడుతున్న బిజినెస్ ఐడియాలు.. నిజ జీవితంలో ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతాయి..?

Fact Check: వ్యాపారంలో విజయం సాధించడం అనేది బిజినెస్ ప్లానింగ్, మార్కెటింగ్ అనాలసిస్, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక బిజినెస్ సక్సెస్ కావాలి అంటే పైన పేర్కొన్నటువంటి మూడు లక్షణాలు కచ్చితంగా ప్రతి వ్యాపారవేత్త పాటించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే అతను చేసే బిజినెస్ లో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ సాధిస్తారు.
బిజినెస్ ఐడియా కన్నా కూడా ఆ ఐడియాను ఎంత బాగా స్మార్ట్ వర్క్ చేసి అమలుపరుస్తున్నాము అనేది అత్యంత ముఖ్యమైన విషయము. ప్రస్తుతం మనం మార్కెట్లో అత్యంత ఎక్కువగా పాపులర్ అవుతున్నటువంటి టి బిజినెస్ ఫ్రాంచైజీ ల గురించి తెలుసుకుందాం. గతంలో ఎంబీఏ చాయ్ వాలా పేరుతో ప్రఫుల్ బిల్లోర్ అని యువకుడు ఒక బిజినెస్ ప్రారంభించి చక్కటి సక్సెస్ పొందాడు.
తనతో పాటు మరికొందరిని కూడా ఈ టీ బిజినెస్ లో విజయవంతం చేసేందుకు ఫ్రాంచేసి ఆఫర్ చేశాడు. అయితే ఈ ఫ్రాంచైజీ ల కోసం అతను పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు తీసుకున్నాడని కొంతమంది ఆరోపించారు. కాగా ఈ ఫ్రాంచైజీ బిజినెస్ కొంతమందికి సక్సెస్ అందించగా, మరికొంతమంది మాత్రం సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ చేయలేకపోయారు. నిజానికి ఫ్రాంచైజీ ద్వారా కచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతామా అనే సందేహం చాలా మందికి కలగవచ్చు.
ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా టీ ఫ్రాంచైజీ బిజినెస్ లు పెద్ద ఎత్తున అన్ని నగరాల్లోనూ చిన్న పట్టణాల్లో కూడా కనిపిస్తున్నాయి. యితే బిజినెస్ ఫ్రాంచేసి రూపంలో చేస్తున్నామా, లేక సొంతంగా బిజినెస్ ఏర్పాటు చేసుకొని చేస్తున్నామా అనేది ముఖ్యం కాదు. ఆ బిజినెస్ లో విజయం సాధించామా లేదా అనేదే ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఒక బిజినెస్ మనం చేయాలి అంటే కచ్చితంగా క్రమశిక్షణతో పాటు బిజినెస్ ప్లానింగ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది.
ఇప్పుడు టీ ఫ్రాంచేజీ బిజినెస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే, కొన్నిసార్లు ఈ తరహా ఫ్రాంచేసి బిజినెస్ చేయడం వల్ల ఆల్రెడీ మార్కెట్లో మంచి పేరు ఉన్నటువంటి బ్రాండ్ ఉన్నట్లయితే, మీకు కస్టమర్లు ప్రత్యేకంగా వెతుక్కోవాల్సిన పని ఉండదు. ఫ్రాంచేసికి ఉన్నటువంటి బ్రాండ్ నేమ్ ఆధారంగా కష్టమర్లు మిమ్మల్ని వెతుక్కుని వస్తారు.
అయితే మాతృ సంస్థలో ఎలాగైతే టేస్ట్ ఉందో అదే టెస్ట్ అదే ఆతిథ్యం అందించినట్లయితే మీరు ఆ బిజినెస్ లో సక్సెస్ అవుతారు. ఉదాహరణకు నీలోఫర్ టీ ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెగ వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు అదే నిలోఫర్ టీ ఒకవేళ ఫ్రాంచేసి బిజినెస్ ఆఫర్ చేసినట్లయితే, మీరు ఆ ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేసి మీ పట్టణంలో లేదా నగరంలో ఎలాగైతే హైదరాబాద్ నగరంలో నీలోఫర్ టీ రుచి ఉందో..అలాంటి రుచినే మీ నగరంలోనూ లేదా మీ పట్టణంలోనూ అందుబాటులో ఉంచినట్లయితే కచ్చితంగా హైదరాబాద్ తరహాలోనే మీ ఫ్రాంచైజీ కూడా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక సొంతంగా బిజినెస్ ప్రారంభించాలంటే కూడా మీరు రుచి నాణ్యత విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా, మీరే సొంతంగా బ్రాండ్ ను బిల్డ్ చేసి మార్కెట్లోకి వెళ్లినట్లయితే సక్సెస్ కొత్త కాలానికి అందుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ రెండు రకాల బిజినెస్ లలో కామన్ గా ఉండేది నాణ్యత, బిజినెస్ ప్లాన్, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజి అనే విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి.