English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Mrunal Thakur Arrested: అరెస్ట్ అయినా తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్.. కారణమేమిటంటే..!

Mrunal Thakur Arrested Video:హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ గురించి ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోలో ఆమెను పోలీస్ వాన్‌లో చేతికడియాలతో తీసుకెళ్తున్నట్లు కనిపించడంతో అభిమానులు షాక్‌కు గురయ్యారు. నిజంగా ఆమెను అరెస్ట్ చేశారా? అనే సందేహం చాలా మందిలో కలిగింది. కానీ అసలు విషయం ఏమిటో తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిందే.
1 /7

హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ అరెస్ట్ అయింది అంటూ ఒక వీడియో తెగ వైరల్ అయింది. వీడియోలో ఆమెను పోలీస్ వాన్‌లో చేతికడియాలతో తీసుకెళ్తున్నట్లు కనిపించడంతో అభిమానులు షాక్‌కు గురయ్యారు. నిజంగా ఆమెను అరెస్ట్ చేశారా? అనే సందేహం అందరిలో మొదలైంది‌ అయితే అసలు విషయానికి వస్తే.  

2 /7

ఈ వీడియో అసలు నిజం కాదు. ఇది కేవలం ఒక సినిమా ప్రమోషన్ కోసం చేసిన స్టంట్ మాత్రమే. డకాయిట్ అనే కొత్త సినిమా ప్రచారం కోసం ఈ వీడియోను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెంచేందుకు నిర్మాతలు ఈ విధంగా ప్లాన్ చేశారు.  

3 /7

ఈ సినిమాలో హీరోగా అడివి శేష్ నటిస్తున్నారు. అలాగే ప్రముఖ దర్శకుడు మరియు నటుడు అనురాగ్ కశ్యప్ కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. మరో ముఖ్య పాత్రలో ప్రకాశ్ రాజ్ నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను షానీల్ డియో దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2026 ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.  

4 /7

డకాయిట్ సినిమా ఒక సాధారణ ప్రేమ కథ కాదు. ఇది ప్రేమ, ద్రోహం, ప్రతీకారం వంటి భావోద్వేగాలతో కూడిన కథ. మొదట మంచి ప్రేమ కథగా మొదలై, ఒక అనూహ్య సంఘటన తర్వాత కథ పూర్తిగా మారిపోతుంది. ప్రేమలో జరిగిన ద్రోహం కారణంగా కథ డార్క్ టోన్‌లోకి వెళుతుంది.  

5 /7

ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. జైలు నుంచి తప్పించుకునే సన్నివేశాలు, పోలీస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ సీన్స్, వేగంగా జరిగే చేజింగ్ సీన్స్ వంటి అంశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. అలాగే పాత్రల మధ్య భావోద్వేగ సంఘర్షణలు కూడా కథలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయి.  

6 /7

మృణాల్ ఠాకూర్ ఈ సినిమాలో చాలా బలమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమె పాత్రలో భావోద్వేగం, ధైర్యం రెండూ కనిపిస్తాయి. కథలో డబ్బు, జీవనం కోసం తీసుకునే ప్రమాదకర నిర్ణయాలు కూడా ప్రధాన అంశాలుగా ఉంటాయి. ఈ నిర్ణయాలు కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తాయి.  

7 /7

ఈ వైరల్ వీడియోపై సోషల్ మీడియాలో మిక్స్‌డ్ రియాక్షన్స్ వచ్చాయి. కొంతమంది అభిమానులు మొదట షాక్‌కు గురయ్యారు. కానీ తరువాత అది ప్రమోషన్ స్టంట్ అని తెలుసుకుని రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యారు. మరికొందరు ఈ క్రియేటివ్ ఐడియాను ప్రశంసించారు. కొందరు మాత్రం ఇలా ప్రమోషన్ చేయడం కొంచెం విచిత్రంగా ఉందని కామెంట్స్ చేశారు.

Next Gallery

