Fake 10 Rupee Coin RBI Guidelines: మీరు 10 రూపాయల నాణేలను ప్రతిరోజూ చూస్తూనే ఉంటారు. కానీ ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో చాలా మంది పది రూపాయల నాణేలు నకిలీవని, అందుకే వాటిని దుకాణంలో అంగీకరించరని అంటున్నారు. మరి మార్కెట్లో 10 రూపాయల నకిలీ నాణెం ఉందా..? దాన్ని ఎలా కనుగొనాలి..? చూద్దాం.. 
చాలా కాలంగా రూ.100, 500, 1,000 నోట్లు మాత్రమే నకిలీవని చాలా మంది నమ్మేవారు. కానీ ఇటీవల రూ.10 నకిలీ నాణేల వార్తలు ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగించాయి. నాణేల ఉత్పత్తి ఖరీదైన ప్రక్రియ అయినప్పటికీ, పుకార్లు గందరగోళాన్ని సృష్టించాయి. దీని గురించి కొన్ని స్పష్టమైన సమాచారం ఇక్కడ ఉంది..  

అయితే, నకిలీ రూ.10 నాణేల పుకార్లను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తోసిపుచ్చింది. నాణేలను భారత ప్రభుత్వం ముద్రించడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు డిజైన్ మారుతుంది. 2009లో విడుదలైన రూ. 10 నాణేలపై 15 రేఖలు ఉంటాయి. అశోక చక్రం మధ్యలో "సత్యమేవ జయతే" అనే శాసనం ఉంటుంది. 2011లో విడుదలైన నాణేలలో రూపాయి చిహ్నం జోడించబడిన 10 రేఖలు ఉంటాయి. ఈ రెండు రకాల నాణేలు చెల్లుబాటు అవుతాయి. డిజైన్‌లో తేడా అంటే నాణెం నకిలీదని అర్థం కాదని స్పష్టం చేసింది.

వ్యాపారి నిరాకరిస్తే తీసుకోవలసిన చర్యలు: మీరు ఏదైనా దుకాణానికి వెళ్లి ఆ వ్యాపారి రూ. 10 నాణేలను అంగీకరించకపోతే, భయపడవద్దు. వాటిని సమీపంలోని బ్యాంకుకు చూపించండి. బ్యాంకులు నాణేల ప్రామాణికతను తనిఖీ చేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంకుకు పంపుతాయి. అవి నకిలీవి అయితే, పోలీసు దర్యాప్తు నిర్వహిస్తారు. అవి నిజమైనవి అయితే, వాటిని తిరిగి ఇస్తారు. బ్యాంకులు చెల్లుబాటు అయ్యే నాణేలను అంగీకరించాలి. వారు నిరాకరిస్తే, IPC సెక్షన్లు 489A నుండి 489E వరకు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవచ్చు.

గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు: రూ. 10 నాణేలు చట్టబద్ధమైనవి. డిజైన్‌లో తేడా ఉంటే అవి నకిలీవని నిర్ధారించడం సరైనది కాదు. సందేహం ఉంటే, బ్యాంకును సంప్రదించండి. పుకార్లను నమ్మవద్దు. రోజువారీ లావాదేవీలలో వాటిని నమ్మకంగా ఉపయోగించండి.  

మరోవైపు, చాలా మంది పది రూపాయల నాణేలను అంగీకరించరు. ఈ సందర్భంలో రూ. 10 నాణేల గురించి పుకార్లను తొలగించడానికి బ్యాంకులు ప్రజలలో విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకారం.. రూ. 10 నాణేలు అన్ని డిజైన్లలో చెల్లుబాటు అవుతాయి. 2009లో విడుదలైన 15-రేఖలు నాణెం, 2011లో విడుదలైన 10-రేఖలు నాణెం రెండూ సమానంగా చట్టబద్ధమైనవి. డిజైన్‌లో తేడా నకిలీదని భావించడం తప్పు. అన్ని నాణేలను అంగీకరించాలని బ్యాంకులు ప్రజలకు చెబుతున్నాయి. 

అనుమానాస్పద నాణేలను బ్యాంకుకు చూపిస్తే, వాటిని పరిశీలించి అవి నిజమైనవని నిర్ధారిస్తారు. వ్యాపారులు లేదా వ్యక్తులు నాణేలను తిరస్కరిస్తే, IPC 489A–489E కింద చర్యలు తీసుకోవచ్చని వారు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రజలు పుకార్లను నమ్మవద్దని.. నమ్మకంగా నాణేలను ఉపయోగించాలని బ్యాంకులు నిరంతరం సందేశం పంపుతున్నాయి.

