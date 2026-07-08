Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Fake 100 Rupee Note: వినియోగదారులకు కీలక అలర్ట్.. రూ.100 కరెన్సీ నోట్‌పై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..

Fake 100 Rupee Note: వినియోగదారులకు కీలక అలర్ట్.. రూ.100 కరెన్సీ నోట్‌పై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:39 AM IST

Fake 100 Rupee Note Identification: రిజర్వ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన వంద రూపాయల నోటుపై మరో కీలక హెచ్చరిక జారీ అయ్యింది. మార్కెట్లో చెలామణి అవుతున్న అనేక కరెన్సీ నోట్లపై అప్పుడప్పుడు ఆర్బీఐ అనేక కీలక ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడు తాజాగా రూ.100 నోటుపై ఇప్పుడు మరో కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

fake 100 rupee note1/5

చిల్లర కష్టాలు..

మార్కెట్లో షాపింగ్ చేసేప్పుడు చిల్లర కష్టాలు చాలా సందర్భాల్లో ఎదురవుతాయి. అయితే ఇలాంటి సమయంలో చిల్లర కోసం జరిగే వేటలో అవి నకిలీవా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడం చాలా మంది పొరబడుతుంటారు. అయితే కొన్ని కరెన్సీ నోట్లు అవి అచ్చం ఒరిజినల్ నోట్ల లాగా కనిపిస్తాయి. అలాంటి వాటిని గుర్తించడం ఎంతో కష్టం. 

100 rupee note2/5

అవగాహన ఉండాల్సిందే..

ఈ మధ్య కాలంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నకిలీ నోట్లను కనిపెట్టే అవగాహన కల్పిస్తుంది. అయితే ఈ క్రమంలో నకిలీ రూ.100 నోటును ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

how to check 100 rupee fake note3/5

నకిలీ నోట్లను ఎలా గుర్తించాలి?

కరెన్సీ నోట్లకు సంబంధించి దేశంలోని అత్యున్నత బ్యాంకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పూర్తి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. కరెన్సీ నోట్ల విభాగంలోని ప్రామాణికతలను ఎలా గుర్తించాలో అనే వివరాలను తెలియజేస్తుంది. అయితే రూ.100 నోటు నకిలీదా కాదా అనేది గుర్తించేందుకు కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఉన్నాయి. 

fake note 100 rupees new4/5

ఇవి తప్పనిసరి..

రూ.100 నోటుకి కింది భాగంలో 100 అనే సంఖ్యతో పారదర్శక సంజ్ఞ గుర్తుగా ఉంటుంది. అలాగే ఆ నోటును వెలుతురు వైపు పట్టి చూస్తే అది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే రూ.100 నోటుపై దేవనాగరి లిపిలో కూడా రాసి ఉంటుంది. కొత్తగా విడుదల చేసిన రూ.100 నోటు మధ్యలో మహాత్మాగాంధీ ఫొటో ఉంటుంది. 

how to check fake 100 rupee note5/5

ఈ రూ.100 నోటు కుడివైపున ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) సింబల్ ఉంటుంది. అలాగే ఎడమవైపు పెద్ద అక్షరాలతో అంకెలతో నంబర్ ప్యానెస్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే నోటుకి కుడిభాగంలో ఆశోక స్తంభ సింబల్ ఉంటుంది. ఆర్బీఐ సూచించి ఈ కొన్ని సూచనలతో అసలైన నోటుకి, నకిలీ నోటుకు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఈజీగా గుర్తించవచ్చు.

TAGS:
fake 100 rupee note
100 Rupee Note
how to check 100 rupee fake note
fake note 100 rupees new
how to check fake 100 rupee note
how to detect fake 100 rupee note
how to check fake 100 notes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఈ 5 రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభం.. బుధుడి సంచారంతో అదృష్టమే అదృష్టం!
Mercury Transit 202629 min ago
2
Jagtial1 hr ago
3
indian railways recruitment 20261 hr ago
4
Bihar Kanya Utthan Yojana1 hr ago
5
Khamenei last rites1 hr ago