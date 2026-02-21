English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Fake Traffic Challan: మీ ఫోన్‌కు చలాన్‌ కట్టమని మెసేజ్‌ వచ్చిందా? క్లిక్‌ చేశారా? దివాళా తీసినట్టే..!

Fake Traffic Challan Alert: స్కామర్స్‌ బారిన పడకుండా ప్రజలను పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు అలెర్ట్‌ జారీ చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే మోసం చేయడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి. తాజాగా ట్రాఫిక్ చలాన్ తో మొబైల్ కు లింక్ పంపించి కొత్త మోసానికి తెరతీస్తున్నారు మోసగాళ్లు. అయ్యో.. చలాన్‌ పడిందా? అని వెంటనే ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు దివాలా తీయడం పక్కా..ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

 మోసపోవడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి ఇటీవల కాలంలో సైబర్ నేరగాళ్ల హవా పెరిగిపోతూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు కూడా వాటిని చేదిస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు సైబర్ వల్లలో చిక్కకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోమని కూడా సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు నఖిలీ బ్యాంకుల పేరుతో లింకులు పంపుతూ మోసం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా వాహనాల చలాన్లు కట్టమని లింకులు పంపిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీ వాహనానికి ఏదైనా చలాన్‌ ఉందా? అని మీరు హఠాత్తుగా ఆ లింకు ఓపెన్ చేశారంటే మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అవ్వాల్సిందే.  

2 /6

 ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర బైక్ లేదా కారు తప్పకుండా ఉంటుంది. ఏదో ఒక సమయంలో ట్రాఫిక్ చలాన్ పడుతుంది. అయితే వెంటనే మన మొబైల్ ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఈమెయిల్ పంపుతారు. ఈ రోజుల్లో సైబర్ నేరగాళ్లు దీన్ని కూడా ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ సిమ్ కన్వర్షన్ ఆర్‌టీఓ చలాన్ ద్వారా మోసం చేస్తున్నారు. RTO e-challan.apk అనే నకిలీ వెబ్‌సైట్ లింకు వాహనదారులకు మొబైల్స్‌కు పంపుతున్నారు. అయితే వెంటనే వారి ఫోన్లో అది మాల్ వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఈ లింకు క్లిక్ చేయగానే డౌన్‌లోడ్ అయిపోయి మీ బ్యాంకు ఖాతా ఖాళీ అవుతుంది. దీన్ని ఎక్కువగా వాట్సాప్ ద్వారా పంపుతున్నారు.   

3 /6

 ఏపీకే ఫైల్ ఏ రూపంలో వచ్చినా దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేయకూడదనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. స్కామర్లు, వాట్సాప్ యాప్ ద్వారా మీ పర్సనల్‌ కాంటాక్ట్స్‌ను కూడా హ్యాక్ చేసేస్తారు. మొబైల్ కి ఏదైనా చలాన్ వస్తే వెంటనే భయపడి దాన్ని క్లిక్ చేయకండి.  

4 /6

 దీంతో మీ బ్యాంకు ఖాతా హ్యాక్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఏమి చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది నకిలీ దానికి అసలైనదానికి తేడా తెలుసుకోవాలి. ప్రధానంగా మీకు ఏదైనా సందేహాత్మక లోగోలు, మెసేజ్లు వస్తే .apk అనే ఫైల్ వస్తే దాని ఎప్పుడు క్లిక్ చేయకూడదు. ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ gov.in లేదా nic.in డొమైన్‌ మాత్రమే పంపుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.  

5 /6

మీ వాహనాలకు సంబంధించిన ఈ చలాన్ కేవలం రవాణా శాఖ లేదా Parivahan.in లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏది పడితే అది క్లిక్ చేయకూడదు. నకిలీ వెబ్సైట్లు .com లేదా .info ఉపయోగిస్తుందని గుర్తుంచుకోవాలి. దీంతోపాటు మీకు తెలియని నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తే కూడా లిఫ్ట్ చేయకండి.  

6 /6

ఇక ప్రధానంగా మీకు తెలియని నెంబర్ నుంచి ఏదైనా ఫోన్ వస్తే వెంటనే కట్ చేసి ట్రూ కాలర్ యాప్లతో వెంటనే నెంబర్ గురించి తెలుసుకోండి. ఈ మెయిల్, చాట్, ఎస్ఎంఎస్ ఐడీలను, లింకులు, ఫోటోలు, మీమ్స్‌ ఏవి క్లిక్ చేయకండి. దాన్ని ఎవరికి షేర్ కూడా చేయకూడదు. ఏదైనా పాస్వర్డ్ వస్తే కూడా షేర్ చేయకండి అది 100 శాతం స్కామ్‌ అని తెలుసుకోండి. 

Fake traffic challan scam RTO e challan fraud e challan SMS scam alert APK file scam warning cyber crime India latest news

