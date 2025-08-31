English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad Ganesh Immersion: గణేషుడి నిమజ్జనంతో పాటు రూ. 5 లక్షల బంగారం కూడా గంగార్పణం.. ఆ తర్వాత స్టోరీ ఏంటంటే.?..

Vanasthalipuram Family visarjan ganesh with gold chain: గణపయ్య విగ్రహంను ఎంతో భక్తితో చెరువు దగ్గరకు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత వెంటనే చెరువు దగ్గర కూడా పూజలు చేశారు.  భక్తితో గంగానదిలో వినాయక విగ్రహానికి ఆరతి ఇచ్చి మరీ నిమజ్జనంను పూర్తి చేశారు.  ఇంతలో అసలు విషయం  గుర్తుకు వచ్చి ఆ ఫ్యామిలీకి గుండెలు ఆగినంతపనైంది.
 
1 /6

దేశ మంతట కూడా వినాయక ఉత్సవాలను ఎంతో వేడుకగా జరుపుకుంటున్నారు. చాలా మంది మండపాలలో, తమ ఇళ్లలో గణపయ్య విగ్రహల్ని ప్రతిష్టించుకున్నారు. కొంత మంది 1 , 3,5, 9 ఇలా గణపయ్యలను తమ ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆతర్వాత నిమజ్జనం చేస్తారు. అయితే.. కొందరు గణపయ్య విగ్రహాల్ని తమ ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకున్న తర్వాత దానికి ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తారు. 

2 /6

ముత్యాల దండలు, వెండి హరాలు, బంగారం చైన్ లు కూడా వేసి పూజించుకుంటారు. ఇదంతా మనం చూస్తు ఉంటాం. అయితే.. హైదరాబాద్ లోని వనస్థలిపురంలో కూడా ఒక కుటుంబం గణపయ్యను ఇదే విధంగా పూజించుకున్నారు. కానీ గణపయ్యను నిమజ్జనం చేసే తొందరలో దాన్ని తీయడం మాత్రం మర్చిపోయారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారింది.

3 /6

హైదరాబాద్ లోని వనస్థలిపురంలో  ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. హస్తినాపురంలోని హోం ప్రసాద్ అపార్టుమెంట్‌లో నివసించే గిరిజ అనే మహిల తన ఇంట్లో గణపయ్యను ప్రతిష్టించుకుంది. స్వామివారికి తమ ఇంట్లోని 5 తులాల బంగారు గొలుసును అలంకరించి మూడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఆ కుటుంబం గణపయ్య విగ్రహాన్ని తుర్కయంజాల్ మాసబ్ చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు.  

4 /6

 నిమజ్జనం చేశాక వారికి అసలు విషయంగుర్తుకు వచ్చి గుండెలు ఆగినంత పనైంది. దీంతో కంగారు పడిపోయి భోరు భోరున ఏడుస్తు తుర్కయాంజాల్ మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికి తమగోడును చెప్పుకున్నారు. పాపం.. అధికారులు కూడా వీళ్లకు సహకరించి.. ప్రత్యేకంగా వారు గణపయ్యవేసిన ప్రదేశంలో జేసీబీలతో విగ్రహాల్ని ప్రత్యేకంగా పక్కకు జరిపి, గంటల కొద్ది శ్రమించి చివరకు వీరి గణపయ్యను బైటకు తీశారు.  

5 /6

 చివరకు వీరి విగ్రహం బైటపడింది. దాని మెడలో బంగారం గొలుసు అదే విధంగా ఉంది. మున్సిపాలిటీ సిబ్బంది విగ్రహం మెడలో ఉన్న గొలుసును సురక్షితంగా బాధిత కుటుంబానికి అందజేశారు. పోయిందనుకున్న గోల్డ్ చైన్ దొరకడంతో ఆ ఫ్యామిలీ ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటు మున్సిపాలిటీ సిబ్బందికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.   

6 /6

ఆ వినాయకుడే స్వయంగా వారితో తమకు తిరిగి బంగారం ఇప్పించాడని, ఆయన లీల అంటూ ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు ఈ ఘటనతో అధికారులు సైతం విగ్రహాల్ని నిమజ్జనం చేసే ముందు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని, చెక్ చేసుకుని గణపయ్య విగ్రహాల్ని నిమజ్జనం చేయాలని కూడా చెబుతున్నారు.

Hyderabad ganesh immersion Ganesh idol immersion Ganesh idol immersion with gold chain Hyderabad Ganesh Immersion

Next Gallery

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..