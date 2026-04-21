Fan Cooler vs Blower Cooler: ఫ్యాన్ కూలర్ vs బ్లోయర్ కూలర్.. వేసవి కాలంలో అసలు జిడ్డు పట్టకుండా చల్లగాలి ఇచ్చే కూలర్ ఏమిటంటే!

Fan Cooler vs Blower Cooler: వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చల్లని గాలి కోసం అందరూ కూలర్ కొనాలని అనుకుంటారు. అయితే మార్కెట్లో ఫ్యాన్ కూలర్, బ్లోయర్ కూలర్ అనే రెండు రకాలూ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. చాలా మందికి ఏది కొనాలి అన్న సందేహం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటి మధ్య తేడా ఏంటో సులభంగా తెలుసుకుందాం.
మొదటగా ఫ్యాన్ కూలర్ గురించి మాట్లాడితే, ఇది పెద్ద గదులకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్యాన్ కూలర్ గదిలోని గాలిని ఎక్కువగా బయటకు పంపుతుంది. అంటే గది మొత్తం చల్లగా మారుతుంది. కానీ గాలి వేగం కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. గాలి ఒత్తిడి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే పెద్ద హాల్ లేదా పెద్ద గదుల్లో ఇది మంచి ఫలితం ఇస్తుంది. దీనివల్ల జిడ్డు కూడా పట్టదు.
ఇక బ్లోయర్ కూలర్ విషయానికి వస్తే, ఇది గాలి తక్కువగా తీసుకున్నా చాలా వేగంగా, ఒకే దిశలో బలంగా పంపిస్తుంది. అంటే గాలి నేరుగా మీపై పడుతుంది. కాబట్టి వెంటనే చల్లదనం అనిపిస్తుంది. ఇది చిన్న గదులు లేదా వ్యక్తిగత ఉపయోగానికి చాలా బాగుంటుంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం గది పరిమాణం. మీ గది పెద్దగా ఉంటే ఫ్యాన్ కూలర్ తీసుకోవడం మంచిది. చిన్న గది అయితే బ్లోయర్ కూలర్ సరిపోతుంది. ఎందుకంటే బ్లోయర్ కూలర్ తక్కువ స్థలంలో కూడా బాగా పని చేస్తుంది.
శబ్దం విషయంలో కూడా తేడా ఉంటుంది. ఫ్యాన్ కూలర్లు కాస్త ఎక్కువ శబ్దం చేస్తాయి. కానీ బ్లోయర్ కూలర్లు తక్కువ శబ్దంతో పని చేస్తాయి. కాబట్టి నిశ్శబ్దంగా నిద్రపోవాలనుకునే వారు బ్లోయర్ కూలర్ తీసుకోవచ్చు.
డిజైన్ విషయానికి వస్తే, బ్లోయర్ కూలర్లు కాస్త స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి. ఫ్యాన్ కూలర్లు సాధారణ డిజైన్లో ఉంటాయి. అయితే ధర విషయంలో ఫ్యాన్ కూలర్లు కొంచెం చౌకగా ఉంటాయి.