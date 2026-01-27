English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!

Priest Shocking Comments On Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడి కట్టేస్తామని ఫ్యాన్ షాకింగ్ కామెంట్ చేశారు. అనసూయ గుడి కడతామని పూజారి, ఫాన్ మురళి శర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు అనసూయ పర్మిషన్ కూడా తీసుకుంటామని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మనదేశంలో ఖుష్బుకు గుడి కట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఫ్యాన్స్ ఆమెపై ఉండే అభిమానాన్ని ఈ విధంగా చాటుకున్నారు. అయితే తాజాగా యాంకర్ అనసూయకు కూడా గుడి కడతామని పూజారి, ఫ్యాన్ మురళీ శర్మ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.  

 రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతోపాటు అనసూయ పర్మిషన్ తీసుకొని అనసూయకు గుడి కడతామని పూజారి అన్నారు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వైరల్ కామెంట్ చేశారు. గతంలో ఖుష్బుకు గుడి కట్టిన తరహాలోనే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పారు.  

 అయితే ఇటీవల శివాజీ అనసూయ వివాదంలో కూడా మురళి శర్మ అనసూయ వ్యాఖ్యలకు మద్దతు ఇచ్చారు. అయితే గుడి కడతామన్న వ్యాఖ్యలపై అనసూయ ఎలా స్పందిస్తారనేదే మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది.  

 సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉండే అనసూయ వెండితెరపై మాత్రమే కాదు బుల్లితెరలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కేవలం యాంకర్ గా మాత్రమే కాదు మంచి నటిగా కూడా ఆమె గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇక గత ఏడాది డిసెంబర్ 23వ తేదీ నుంచి తనకు వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయని పోలీసులకు అనసూయ ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మొత్తం 42 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు.  

 ఇందులో ప్రధానంగా శేఖర్ భాషతో పాటు కరాటే కళ్యాణి, టీవీ యాంకర్లు, కంటెంట్ క్రియేటర్లు సోషల్ మీడియా ఖాతాదారులపై కేసు నమోదయింది. ఆన్‌లైన్లో అశ్లీల, లైంగిక దూషణలు, బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని అనసూయ ఫిర్యాదు చేయగా వారిపై దర్యాప్తు చేసి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Anasuya Shocking Comments Anasuya temple controversy Priest shocking comments on Anasuya Anasuya fan temple issue

