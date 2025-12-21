English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sarees Offer: 19 రూపాయలకే పట్టు ఫ్యాన్సీ చీర.. వెంటనే కొనయ్యండి..!

Sarees Offer: 19 రూపాయలకే పట్టు ఫ్యాన్సీ చీర.. వెంటనే కొనయ్యండి..!

Sarees for less cost : క్రిస్మస్, సంక్రాంతి పండుగలు దగ్గరపడుతుండటంతో ప్రజలు షాపింగ్ మీద ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చీరల కొనుగోళ్లకు ఈ సీజన్ చాలా ప్రత్యేకం అన్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా సంక్రాంతికి అందరూ చీరలు కొంటూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో..ఈ పండుగల్ని మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చేందుకు ఒక.. షాపింగ్ మాల్ భారీ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ ఇప్పుడు మహిళల మధ్య పెద్ద చర్చగా మారింది.
 
1 /5

సంక్రాంతి అనగానే చీరలు ఎప్పుడెప్పుడు కొందామా అని ఉంటారు. ఈ క్రమంలో షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ కూడా ఆఫర్లు అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇదే రూట్ ఫాలో అవుతూ..సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్‌లో ప్రస్తుతం ఫ్యాన్సీ పట్టు చీరలను కేవలం రూ.1699కే అందిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి చీరలు మార్కెట్‌లో ఎక్కువ ధరలకు లభిస్తాయి. కానీ సీఎంఆర్ ఈసారి పండుగల సందర్భంగా తక్కువ ధరకే అందిస్తూ కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తోంది. అయితే ఇందులో అసలు షాక్ ఇచ్చే విషయం ఇంకొకటి ఉంది.

2 /5

రూ.1699కి ఒక ఫ్యాన్సీ పట్టు చీర కొనుగోలు చేసిన వారికి.. మరో అదే తరహా ఫ్యాన్సీ చీరను కేవలం రూ.19కే ఇస్తున్నారు. అంటే మొత్తం రెండు చీరలు చాలా తక్కువ ధరకే దక్కుతున్నాయి. ఇది చూసిన చాలా మంది దీనిని వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్‌లా భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తగ్గించిన ధరలకు ఈ ఆఫర్ రావడంతో షాపింగ్ మాల్‌ల్లో విపరీతమైన సందడి కనిపిస్తోంది.

3 /5

ఫ్యాన్సీ పట్టు చీరలతో పాటు పత్తి చీరలు కూడా ఆఫర్ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రతి వయసు మహిళలకు ఈ ఆఫర్ ఉపయోగకరంగా మారింది. ఇంటి అవసరాల కోసం అయినా.. పండుగలకు బహుమతులుగా ఇవ్వాలన్నా ఈ ఆఫర్ మంచి అవకాశం అని చెప్పవచ్చు.

4 /5

ఈ ఆఫర్ కారణంగా సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్‌ల వద్ద భారీగా క్యూలు కనిపిస్తున్నాయి. పండుగల కోసం ముందుగానే షాపింగ్ చేయాలని అనుకునే వారు పెద్ద సంఖ్యలో మాల్‌కు వస్తున్నారు. కొందరు అయితే కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి వచ్చి ఎక్కువ చీరలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

5 /5

మీరు కూడా మీ దగ్గరలో ఉన్న సీఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్‌కు వెళ్లి ఈ ఆఫర్ ఇంకా అందుబాటులో ఉందో లేదో ఒకసారి తెలుసుకోవడం మంచిది. పండుగల సమయంలో ఇలాంటి ఆఫర్లు ఎక్కువ రోజులు ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్లి ఫ్యాన్సీ పట్టు చీరలు తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయండి.

Sarees for less cost saree for very less proce CMR Shopping Mall Offer CMR Saree Sale Saree Offer 2025 ₹19 Saree Offer

Next Gallery

Reno 15 Pro Mini: ఒప్పో నుంచి మార్కెట్‌లోకి 200MP కెమెరాతో మొబైల్.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!