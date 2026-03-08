Jr NTR Political Entry
యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇటీవల బెంగళూరులో జరిగిన ఒక మాల్ ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ ఈవెంట్కు భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు వచ్చారు. ఎన్టీఆర్ను దగ్గరగా చూడటానికి వేలాది మంది అభిమానులు చేరడంతో అక్కడ పెద్ద హడావిడి కనిపించింది. ఈ కార్యక్రమంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా మాల్లోని ఎస్కలేటర్ దగ్గర అభిమానులు ఎక్కువగా చేరడంతో కొంత గందరగోళం ఏర్పడింది. కొంతసేపు ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితి కూడా ఏర్పడిందని చెబుతున్నారు. అయితే అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వెంటనే పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
ఈ కార్యక్రమంలో మరో ఆసక్తికరమైన సంఘటన కూడా జరిగింది. కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న స్పీకర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను ఒక సరదా ప్రశ్న అడిగారు. “ఇంకా 25 సంవత్సరాల తరువాత మీరు ఏమై ఉంటారు?” అని ప్రశ్నించారు. దీనికి ఎన్టీఆర్ సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు. “25 సంవత్సరాల తరువాత నేను 67 ఏళ్ల వయసులో ఉంటాను” అని జోక్ చేశారు. ఆయన చెప్పిన ఈ మాటలు అక్కడ ఉన్న అభిమానులను నవ్వించాయి.
అయితే అక్కడ ఉన్న అభిమానులు మాత్రం ఒక్కసారిగా “సీఎం.. సీఎం” అంటూ నినాదాలు చేశారు. అభిమానులు అలా అరవడంతో అక్కడి వాతావరణం మరింత ఉత్సాహంగా మారింది. అయితే ఆ నినాదాలు విన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కొద్దిసేపు చిరునవ్వుతో పాటు కొంచెం అసహనంగా కూడా కనిపించినట్లు వీడియోల్లో కనిపించింది.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి రాజకీయాలపై ఎప్పటికప్పుడు చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆయన తెలుగు దేశం పార్టీ స్థాపకుడు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ మనవడు కావడంతో చాలా మంది అభిమానులు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వస్తారని భావిస్తుంటారు. గతంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టీడీపీ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా పాల్గొన్నారు.
కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆయన పూర్తిగా సినిమాలపైనే దృష్టి పెట్టారు. ప్రస్తుతం రాజకీయాలకు, అలాగే కుటుంబ రాజకీయ విషయాలకు కొంత దూరంగా ఉన్నారు. అయినప్పటికీ అభిమానులు మాత్రం ఆయన భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆశపడుతున్నారు.