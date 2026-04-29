Faria Abdullah: పెద్ద తప్పు చేశా... ఆ సమయంలో నా మైండ్ సరిగా పని చేయలేదు: ఫరియా అబ్దుల్లా

Faria Abdullah:టాలీవుడ్‌లో తన ప్రత్యేకమైన నటనతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటి ఫరియా అబ్దుల్లా ఈమధ్య చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
ఆమె ఒక సినిమా గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
ఫరియా అబ్దుల్లా తను లైఫ్ లో చేసిన అతి పెద్ద తప్పు గురించి బయట పెట్టింది. చిన్న సినిమాగా ప్రారంభమైన హనుమాన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం తెలిసిందే.   

ఈ సినిమాలో నటించిన వారికి మంచి గుర్తింపు దక్కింది. అయితే ఈ సినిమాలో అవకాశం తనకు వచ్చినప్పటికీ, తానే ఆ అవకాశాన్ని వదులుకున్నానని ఫరియా భావోద్వేగంగా వెల్లడించింది.  

తాజాగా ఆమె తన కొత్త చిత్రం గాయపడ్డ సింహం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఈ విషయాన్ని చెప్పింది. “అది నా పెద్ద తప్పు. ఆ సమయంలో నా మైండ్ సరిగా పని చేయలేదు” అని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పింది. ‘జాతిరత్నాలు’ సినిమా తర్వాత తనకు వచ్చిన కథలను ఎలా ఎంపిక చేయాలో అర్థం కాకపోవడం వల్ల మంచి అవకాశాన్ని కోల్పోయానని ఆమె తెలిపింది.  

ఫరియా మాట్లాడుతూ, “ఆ సమయంలో స్క్రిప్ట్‌ను సరిగా అంచనా వేయలేకపోయాను. ఆలోచించకుండా ‘నో’ చెప్పాను. ఇప్పుడు సినిమా ఫలితం చూసిన తర్వాత చాలా బాధగా ఉంది” అని తన మనసులోని బాధను వ్యక్తం చేసింది. దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ, హీరో తేజ సజ్జాలను ఎక్కడ కలిసినా ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటానని కూడా ఆమె చెప్పింది.  

ఆమె ఇంకా మాట్లాడుతూ, “నిజంగా ఆ సమయంలో నాకు సరైన అవగాహన లేదు. మంచి కథను ఎలా గుర్తించాలో తెలియలేదు. ఇకపై మాత్రం కథల ఎంపికలో చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగుతాను” అని చెప్పింది. ఆమె వదులుకున్న ఆ పాత్రను చివరకు అమృత అయ్యర్ పోషించగా, ఆ సినిమాతో ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.

Dwidwadasha Yoga: మే 8న అత్యంత శక్తివంతమైన ద్విద్వాదశ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం!