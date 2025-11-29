English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Top Heroine: పవన్ కళ్యాణ్ తో డేటింగ్..ప్రభాస్ తో పెళ్లి.. క్రేజీ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Top Heroine: పవన్ కళ్యాణ్ తో డేటింగ్..ప్రభాస్ తో పెళ్లి.. క్రేజీ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Heroine Dating With Pawan Kalyan:  పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కు, ప్రభాస్ కు తెలుగులో ప్రత్యేక మైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్  ఓ వైపు సినిమాలు.. మరోవైపు  రాజకీయాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. అటు ప్రభాస్ .. బాహుబలి తర్వాత తొలి  ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా సత్తా చాటాడు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ హీరోయిన్ .. పవన్ కళ్యాణ్ తో డేటింగ్.. ప్రభాస్ తో పెళ్లి అంటూ చేసిన షాకింగ్ కామెంట్స్ నెట్టింట్ వైరల్ గా మారాయి. 
1 /6

Faria Abdullah: పవన్ కళ్యాణ్  ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నారు. అయితే హీరోగానే కాకుండా రాజకీయంగా పవన్ కళ్యాణ్ కు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. మరోవైపు ప్రభాస్.. ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ హీరోగా సత్తా చాటుతూ దూసుకుపోతున్నారు.  

2 /6

పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు రాజకీయాల్లో మునిగితేలుతున్నారు. ఈ యేడాది ‘హరి హర వీరమల్లు’, ‘ఓజీ’ సినిమాలతో పలకరించారు. అందులో ‘ఓజీ’ మూవీ ఈ యేడాది బిగ్గెస్ట్ హిట్ మూవీగా నిలిచింది. అంతేకాదు అత్యధిక కలెక్షన్స్ వసూళు చేసిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.అటు ప్రభాస్.. త్వరలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు.    

3 /6

ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. పవన్ కళ్యాణ్, ప్రభాస్ కు ఎంతో మంది వీరాభిమానులున్నారు. అందులో సెలబ్రిటీలు కూడా ఉన్నారు. తాజాగా హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా .. ఛాన్స్ వస్తే పవన్ కళ్యాణ్ తో డేటింగ్ చేస్తానని కామెంట్స్ చేసి ఆయనపై తనకున్న అభిమానాన్ని చాటుకుంది. అటు ప్రభాస్ ను మ్యారేజ్ చేసుకుంటాని చెప్పి ఆడియన్స్ ను మైండ్ బ్లాంక్ చేసింది. 

4 /6

ఫరియా అబ్దుల్లా .. నవీన్ పోలిశెట్టి హీరోగా నటించిన ‘జాతి రత్నాలు’  సినిమాతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఫరియా .. ఆ తర్వాత ‘మత్తు వదలరా 2’ సినిమా సహా పలు చిత్రాల్లో నటించి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.   

5 /6

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఫరియా అబ్దుల్లా ఆసక్తికర సమాధానం చెప్పింది. మీకు అవకాశం వస్తే ఎవరితో డేటింగ్ చేస్తారు.. ? ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటావు ? అనే  యాంకరమ్మ క్వశ్చన్ కు ఫరియా దిమ్మదిరిగే ఆన్సర్స్ ఇచ్చింది. 

6 /6

నాకు ఛాన్స్ వస్తే..  పవన్ కళ్యాణ్ తో డేటింగ్ చేస్తానని చెబుతుంది. అంతేకాదు ప్రభాస్ ను పెళ్లి చేసుకుంటాని  చెప్పి అందరిని యాంకర్ తో సహా ప్రేక్షకులను సైతం ఆశ్చర్యపోయేలా గడుసు  సమాధాన చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఫరియా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.   

pawan kalyan Prabhas Faria Abdullah Pawan kalyan Faria Abdullah Prabhas Faria Abdullah The Raja Saab OG Tollywood Telugu cinema

Next Gallery

Eps 95 Pension: పెన్షన్ దారులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. రూ.1,000 ఉన్న పెన్షన్.. రూ.9 వేలకు పెంపు!